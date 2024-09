Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land ya tiene fecha de lanzamiento

Koei Tecmo y Gust han anunciado el lanzamiento de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Esta es la nueva entrega de la popular franquicia de RPG Atelier. El nuevo Atelier, protagonizado por Yumia, estará disponible a partir del 21 de marzo de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam. Adicionalmente, junto al anuncio de la fecha de lanzamiento de Atelier Yumia, Gust y Koei Tecmo han dado detalles sobre el juego.

¿Cuál es la historia del juego?

En Atelier Yumia, los jugadores se sumergirán en una historia que gira en torno a la memoria y la alquimia prohibida.

La historia de este nuevo juego de la franquicia Atelier sigue a Yumia Liessfeldt. Ella es una joven alquimista que perdió a su madre en un accidente. Al inicio del juego, Yumia emprende un viaje para descubrir la verdad sobre su pasado y el destino del Imperio Aladissiano, una civilización que floreció gracias a la alquimia, pero que fue destruida por un misterioso cataclismo. A medida que Yumia explora las ruinas de este antiguo imperio, se enfrentará a los secretos de su propia familia y a las verdaderas intenciones de su madre, quien ocultó su identidad como alquimista.

¿Cómo es Ateliier Yumia?

En Atelier Yumia, los jugadores explorarán mundo abierto con diversos biomas y en él recolectarán materiales esenciales para la alquimia. La síntesis, un elemento central de la serie y en Atelier Yumia los jugadores podrán crear una amplia gama de objetos. Además, por primera vez en la franquicia, los jugadores podrán construir, amoblar y decorar su propia base. El combate del juego será en tiempo real y se podrá cambiar de habilidades según los enemigos. Por otro lado, los objetos sintetizados pueden transformarse en espadas o lanzas, que pueden usarse para atacar.

Finalmente, Koei Tecmo presentó un vídeo de 10 minutos que detalla a fondo la jugabilidad y el elenco diverso de personajes que acompañarán a Yumia en su viaje. Entre ellos se encuentran Viktor von Duerer, un caballero con un fuerte sentido de la justicia, y su hermana Isla, una joven entusiasta y amante de la moda. También se unirán Nina Friede, una misteriosa mercenaria con habilidades excepcionales, y Lenja, una tímida demi-humana con gran potencial. Cada personaje aportará su propia personalidad y habilidades únicas al equipo, enriqueciendo la narrativa y la experiencia de juego.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land llegará a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam. Además, la fecha de lanzamiento del nuevo Atelier protagonizado por Yumia está programado para el martes 25 de marzo del 2025.

Fuente: canal de Koei Tecmo America en YouTube