Atención, Capcom anuncia que Street Fighter 6 recibirá un parche de balance la siguiente semana

El pasado fin de semana finalizó el circuito competitivo en nuestra región, South America West, el cual dejo como ganador del cupo a la Capcom Cup 11 al Colombiano WUL3|Limestone. Adicionalmente, durante el fin de semana terminaron otras dos regiones del CPT. Así que los fanáticos de Street Fighter 6 han recibido con asombro la noticia de una actualización para el juego que traerá consigo algunos ajustes de balance para el juego.

¿Cuándo sale el parche o actualización de Street Fighter 6 que traerá cambios y ajustes de balance al juego?

Los cambios serán minimos para no afectar el circuito competitivo.

Según Capcom, la espera por conocer los cambios y ajustes de balance que traerá a Street Fighter 6 la recién anunciada actualización no será mucha. Ya que, el lunes dos diciembre, a las 10:00 AM México, 11:00 AM Colombia y 5:00 PM hora de España, Capcom liberará la nueva actualización de Street Fighter 6. Adicionalmente, Capcom confirmó que todos los personajes recibirán cambios, incluidos M. Bison y Terry Bogard, personajes pertenecientes a la segunda temporada de Street Fighter 6.

¿Qué podemos esperar de la actualización del 2 de diciembre?

#SF6 #StreetFighter6 Character Representation from qualified players to Capcom Cup 11, updated to 24/11/2024 pic.twitter.com/dS8A5n834s — Cat Cammy (SF6 Stats and Data) (@CatCammy6) November 25, 2024 Así ha quedado la representación de personajes en Capcom Cup 11 después de la fecha del pasado fin de semana.

Junto con el anuncio de la fecha de la nueva actualización de Street Fighter 6, Capcom confirmó que esta actualización no será tan grande, en comparación al parche de equilibrio que se lanzó con Akuma a principios de este año. Así que, les recomendamos mantener las expectativas bajas y no esperar cambios que afecten mucho a la tier list actual.

¿Qué personajes podrán recibir buffs o nerfs?

Según los datos de CFN, @CatCammy6 configuró esta tier list de Street Fighter 6.

Los resultados constantes en torneos de alto nivel han puesto en el punto de mira a personajes como M. Bison, Ken, Cammy y Ed, que podrían recibir nerfs para equilibrar el juego. Aunque no son los únicos, luchadores que podrían recibir cambios. Ya que, algunos como Zangief, Rashid y Akuma también podrían ser el blanco de los nerfs que lleguen a Street Fighter 6 con la actualización del 2 de diciembre.

En cuanto a buffs o ajustes positivos, personajes menos favorecidos en la anterior actualización de inicio de temporada como Jamie, Marisa, Kimberly, Lily, E. Honda, Manon y Ryu podrían recibir buffs para ser más competitivos. Así que, que la comunidad está por el momento a la expectativa del lunes para ver como afecta esta nueva actualización al meta del juego y claro esta el posible nuevo Fighting Pass que llegue con esta actualización.

Fuente: cuenta oficial de Street Fighter en X, antes Twitter