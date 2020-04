¡Atención! Sony ha adelantado el estreno de The Last of Us Part II

La semana no ha comenzado muy bien para Sony, ya que los últimos días se ha filtrado una gran cantidad de información —por no decir toda— sobre la historia de The Last of Us Part II. Ahora hemos conocido, gracias al blog oficial de PlayStation, que el juego de Naughty Dog llegará a PlayStation 4 el 19 de junio. Es así que el verdadero retraso que sufrirá este juego es de tan solo tres semanas con respecto a la última fecha de estreno oficial que dio Sony antes del aplazamiento.

También te puede interesar: Programación de GamerFocus: conoce todos nuestros directos

Como consecuencia de la llegada de The Last of Us Part II, la fecha de estreno de Ghost of Tsushima ha recibido una actualización. Ahora, el lanzamiento del juego de Sucker Punch pasará del 26 de junio al 17 de julio. Para conocer toda la información concerniente a este juego, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Es una verdadera pena que Naughty Dog haya tenido que adelantar sus planes por culpa de una filtración. Sin embargo, en GamerFocus los invitamos a abstenerse de ver y compartir los ‘spoilers’ que ya están circulando en internet.

Ahora, ¿podremos tener The Last of Us Part II en nuestro país a tiempo o pasará lo mismo que con Final Fantasy VII Remake?

Fuente: blog oficial de PlayStation