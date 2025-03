Atlus Game Music es el canal donde toda la música de Persona estará en YouTube

La página de inicio del canal de Atlus Game Music en YouTube tendrá listas de reproducción que recopilarán las bandas sonoras digitales de los juegos de Atlus disponibles en YouTube Music. Estas listas estarán organizadas por franquicias, destacando las más populares como Shin Megami Tensei, Persona y Metaphor: ReFantazio de Studio Zero.

Una sección especial, titulada “Otros títulos”, ofrecerá una variedad más amplia de bandas sonoras. Aquí, los fans podrán encontrar música de títulos derivados spin off de Shin Megami Tensei, como Devil Survivor, Soul Hackers o el recién anunciado Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Todo esto sin dejar a un lado otros juegos menos conocidos de Atlus, como Princess Crown y Last Bible. Además, esta sección incluirá álbumes de juegos desarrollados por Sting, como Yggdra Union, Knights in the Nightmare y Riviera: The Promised Land.