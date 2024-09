Atlus recrea el opening de P3 FES con el motor de Persona 3 Reload: Episode Aigis

Ha pasado a penas un día desde el lanzamiento de Persona 3 Reload: Episode Aigis y para celebrarlo Atus ha preparado un video muy especial para sus fanáticos. Esto debido a que con escenas del remake, Studio Zero ha recreado el opening de Persona 3 FES de PlayStation 2.

Persona 3: FES – P3 FES, esta canción es interpretada por Yumi Kawamura junto a Lotus Juice y su letra está compuesta por partes de las canciones «Kimi no Kioku» y «Burn My Dread», el opening y ‘ending’ de Shin Megami Tensei: Persona 3, respectivamente. Desafortunadamente, esta canción no está presente en la reimaginación de Episode Aigis.

Shin Megami Tensei: Persona 3 – Burn My Dread, compuesta por Shoji Meguro e interpretada por Yumi Kawamura, es el opening del juego usado en la versión de PlayStation 2.

Adicionalmente, Persona 3 Portable también cuenta con un opening propio el cual pueden ver a continuación:

Persona 3 Portable – «Soul Phrase» es el nombre del ‘opening’ de la versión para PSP —que ahora se encuentra en todas las consolas de pasada y actual generación— el cual es interpretado por Reiko Tanaka y fue compuesta por Shoji Meguro.

