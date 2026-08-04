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Attack on Titan 3: esta es la fecha de lanzamiento del juego de Koei Tecmo

Los jugadores que compren la edición digital de Deluxe de Attack on Titan 3 podrán acceder al título 72 horas antes de su lanzamiento.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A principios de julio conocimos, durante el Summer Game Fest 2026, el primer adelanto del nuevo juego de Attack on Titan 3. Ahora, Koei Tecmo America y el desarrollador Omega Force anunciaron que no tendremos que esperar mucho para jugar a Attack on Titan 3, título que marcará la culminación de su serie de juegos de acción que adaptan el manga de Hajime Isayama.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Attack on Titan 3?

Attack on Titan 3: esta es la fecha de lanzamiento del juego de Koei Tecmo

El lanzamiento de Attack on Titan 3 está programado para el próximo jueves 10 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. Quienes adquieran la versión Digital Deluxe recibirán un acceso anticipado de 72 horas para empezar a jugar desde el 7 de diciembre, aunque esta opción no estará disponible para los jugadores de Switch 2. Asimismo, el estudio MAPPA producirá la secuencia de apertura, la cual se añadirá al juego mediante una actualización posterior a su lanzamiento.

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Historia, ediciones y precio de Attack on Titan 3

Historia, ediciones y precio de Attack on Titan 3

La historia de Attack on Titan 3 adaptará toda la historia del anime desde sus inicios hasta su desenlace. Además, en el título, los jugadores podrán enfrentar a los Nueve Titanes por primera vez, experimentar mejoras en la movilidad omnidireccional y explorar las Misiones Especiales en los exteriores.

En cuanto a las opciones el precio, la Edición Estándar tiene un costo de 69.99 USD, mientras que en la tienda de Steam para Colombia se encuentra a $292.000 COP. Por otra parte, la edición digital Deluxe incluye el juego base, un acceso anticipado de 72 horas, un libro de arte digital y varios paquetes de contenido descargable con trajes, equipamiento y otros objetos por 89.99 USD. En la tienda de Steam de Colombia el precio de esta edición de Attack on Titan 3 es de $375.000 COP. Finalmente, el juego incluirá subtítulos en español con audio en japonés, y los jugadores con datos guardados de entregas anteriores recibirán un regalo especial al ejecutar Attack on Titan 3.

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Vía: ANN

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