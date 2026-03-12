Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas

Pokémon Pokopia tuvo un gran lanzamiento en Nintendo Switch 2 y vendió 2.2 millones de copias durante su fin de semana de lanzamiento. En tan solo cuatro días, el nuevo juego de simulación de vida de Pokémon vendió 1 millón de copias en Japón, a pesar de las restricciones de suministro para su versión física reportadas en varios países. Por eso mismo causa curiosidad que los exclusivos digitales Pokémon Fire Red / Leaf Green, disponibles desde el pasado 27 de febrero en la eShop de Switch, continúen en la cima de los más vendidos para las consolas de Nintendo. No hay mejor momento para visitar de nuevo el posjuego de las Islas Sevii.

La popularidad de Pokémon Pokopia también ha sido tal que Amazon recientemente subió absurdamente el precio de la copia física en 10 dólares, hasta los 80. Los accionistas de Nintendo también han reaccionado positivamente al rendimiento del juego, lo que ha disparado el precio de las acciones de la compañía. Es importante recordar que este juego es exclusivo para Switch 2, una consola que aún tiene una base de usuarios de 17.37 millones frente a los 155.37 millones del Switch original.

Pokémon Pokopia ya ha superado las ventas hasta la fecha de Kirby Air Riders (1.76 millones) y Metroid Prime 4: Beyond (menos de 1 millón en Switch 2). Leyendas Pokémon: Z-A, título principal de la franquicia –No ‘spin-off’– ha vendido 3.89 millones de copias hasta la fecha en Switch 2 desde su lanzamiento, también disponible en Switch. Pokémon Pokopia se perfila a futuro como uno de los ‘spin-off’ de Pokémon más vendidos de todos los tiempos. El clásico Pokémon Stadium de Nintendo 64 ostenta actualmente este título con 5.4 millones de copias. Las ventas combinadas de Pokémon Mystery Dungeon Red (GBA) / Blue (DS) son de 5.8 millones, pero son dos formatos de cartuchos diferentes.

Sin embargo, no hay que olvidar el Copperajah en la habitación y es el enorme éxito de las versiones clásicas de GBA, Pokémon Fire Red / Leaf Green (Rojo Fuego / Verde Hoja), ‘remakes’ de 22 años muy bien ubicados con un precio de $20 USD en Switch, cuyo anuncio escandalizó a muchos… pero no lo suficiente. Esto solo demuestra la calidad de los juegos 2D de Game Freak y aunque fue motivo de celebración por los 30 años, The Pokémon Company no se comprometió con relanzar el resto de versiones de Game Boy Advance y Nintendo DS. Esto no desanima al público, que pacientemente espera el anuncio de Ruby / Sapphire / Emerald y, por qué no, HeartGold / SoulSilver / Black / White / Black 2 / White 2. A Sinnoh ya sabemos muy bien qué le pasó, afectando un Platinum a su paso.