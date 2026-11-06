Aunque Sony afirma un «progreso sólido» en su plataforma de próxima generación, no esperes un anuncio pronto de PS6

PS5 cumple seis años de vida útil el 12 de noviembre del 2026, mientras el desarrollo de la aún no anunciada PS6 sigue tomando fuerza detrás de la cortina. Durante la más reciente presentación sobre sus últimos resultados financieros, Sony señaló que la investigación y el desarrollo de su plataforma de próxima generación avanzan sin contratiempos.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PlayStation. Seguir

«De cara al próximo año fiscal, tenemos la intención de avanzar de forma sólida en los preparativos para la plataforma de próxima generación. Sony concede una gran importancia a esta nueva plataforma y realizará las inversiones necesarias para ello. El anuncio se producirá en el momento oportuno, más adelante», afirmó Lin Tao, director financiero de Sony (vía VGC)

Sobre la próxima consola de Sony, es probable que se trate de un dispositivo totalmente digital, dado que la compañía se está alejando de los formatos físicos de cara a 2028. Sony indicó que estaba buscando la manera de afrontar la crisis global de escasez de componentes, provocada por diversos factores a nivel mundial. En mayo, el presidente y director ejecutivo de Sony, Hiroki Totoki, señaló que el aumento de los costos de componentes esenciales como la memoria RAM, podría influir en los planes para PS6.

Según analistas, PS6 podría tener un precio de al menos 1000 dólares estadounidenses, una cifra que parece cada vez más probable. El precio de PS5 Pro se fijó en $900 USD a principios de este año y, según un informe, la próxima generación de Xbox podría llegar a costar hasta $1800 USD. Ante la persistente escasez de memoria, se espera que Sony prolongue el ciclo de vida de PS5 y supere los siete años de PS4 antes de recibir un sucesor.