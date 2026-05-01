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Aura Pulsante, así es la nueva expansión de JCC Pokémon Pocket

Manifestando aura.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

The Pokémon Company lanzó la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket. Aura Pulsante incluye ilustraciones de intensos entrenamientos y combates, Mega Lucario y Mega Sceptile aparecen en el nuevo sobre de cartas. Además, los fans podrán descubrir nuevas y poderosas cartas, como Mega Lucario ex, Mega Sceptile ex y Vaporeon ex. Inspirada en la temática de la expansión, centrada en el combate, Aura Pulsante también incluye cartas de Entrenador diseñadas para potenciar a los Pokémon de tipo Pelea en la batalla.

Con Aura Pulsante se introducirá un nuevo marco dorado, que estará disponible en lanzamientos posteriores. Los marcos dorados son un tipo de adorno para las cartas de rareza ◆, ◆◆ y ◆◆◆. Los jugadores obtendrán automáticamente un marco dorado tras reunir 10 duplicados de la misma carta, incluso de forma retroactiva para las cartas que ya posean. Se pueden obtener marcos dorados adicionales consumiendo cartas duplicadas a través de la función ‘Obtener adorno’, y las cartas con marco dorado también se pueden intercambiar.

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Pokémon Pocket Aura Pulsante
Pokémon Pocket Aura Pulsante

Próximos eventos

  • Misiones de regalo de mazos de élite (finales de abril – finales de julio): completa misiones para obtener un poderoso mazo de élite de tipo Fuego con Mega Charizard Y ex (de Fuego Carmesí) y Moltres ex (de Genes Formidables).
  • Misiones de colección de cartas útiles (finales de abril – finales de julio): consigue cartas de Entrenador, incluyendo May, Cyrus y más.
  • Evento especial 2026 (finales de abril – principios de mayo): celebra el primer año y medio de JCC Pokémon Pocket con combates en solitario y misiones para obtener cartas promocionales, Zygarde ex, accesorios y mucho más.
Pokémon Pocket Aura Pulsante
  • Evento del emblema Aura pulsante (principios–mediados de mayo): compite en combates para tener la oportunidad de obtener nuevos emblemas, polvo brillante y otros objetos.
  • Semana de la comunidad (principios de mayo): completa misiones centradas en intercambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena de intercambio, accesorios y otras recompensas.
  • Evento de entrega de Mega Heracross ex (mayo): enfréntate a combates individuales especiales para obtener paquetes promocionales de la Serie B, vol. 8.
  • Evento Wonder Pick (mediados-finales de mayo): aparecerán cartas promocionales con Treecko y Gallade en los Wonder Picks. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento, que se puede canjear por una carta promocional en la tienda.
🥵

Vibrando aura

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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