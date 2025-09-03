Videojuegos

Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»

Como siempre, todo es culpa de Australia.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

He aquí una idea interesante: combinar los géneros de defensa de torre, infierno de balas invertido (es decir, «bullet heaven» o como sea que le digamos ahora a los juegos inspirados en Vampire Survivors) y RPG táctico de batallas por turnos. Esa es la idea detrás de Australia Did It, un nuevo juego indie diseñado por Rami Ismail (Nuclear Throne, Ridiculous Fishing), Aesthetician Labs y publicado por Mystic Forge.

Pueden hacerse una idea de cómo funcionará esta curiosa mezcla en el siguiente tráiler. El primer minuto está dedicado a la historia del juego, pero de ahí en adelante podemos ver algo de jugabilidad.

En este mundo, el Océano Atlántico ha desaparecido y el desierto que ahora hay en su lugar está lleno de mutantes y criaturas peligrosas. Un nuevo sistema de trenes ha sido establecido para transportar el comercio y mercenarios descartables son contratados por protegerlos. Hay un claro comentario aquí sobre abuso laboral.

A nivel de juego, vemos que Australia Did it tiene dos mecánicas clave. Una en el que controlamos a los personajes por turnos en un tablero cuadriculado en el que además de atacar y movernos, podemos desplegar trampas y defensas. La otra gran mecánica nos pone en control del tren, usando sus defensas para eliminar los centenares de atacantes que llegan por todos lados.

Aunque Australia Did it aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, sabemos que saldrá en algún momento de 2025 para PC. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.

Más juegos indies en GamerFocus

Australia Did It es el primer…
El juego indie Halls of Torment,…
Demonschool, el «Persona indie», ha sido…
Creadores de Silksong explican por qué…
Fecha de lanzamiento y nuevos detalles…
Fecha de lanzamiento, historia y nuevo…
Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025
Angela y Daredevil se unen a Marvel Rivals – Fecha de inicio, detalles de la temporada 4 y llegada a PS4
La Krasue y Vee: habilidades, ventajas y fecha de las nuevas asesina y superviviente de Dead by Daylight
El museo del Louvre de Paris se despide de las audioguías que usaban consolas Nintendo 3DS
Forsaken 64 y Magical Vacation (GBA) para Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Annapurna Interactive anuncia lo que llevará a Tokyo Game Show (TGS) 2025
No hay comentarios

Lo último

Todos los monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025
Cultura POP
Tekken 8: la actualización 2.05 corrige las proporciones de los cuerpos femeninos
Videojuegos
Tatsuki Fujimoto 17 – 26 es el nuevo anime del creador de Chainsaw Man que llegará a Prime Video
Anime y Manga
Guía Hell is Us – Soluciones a los Misterios
Videojuegos