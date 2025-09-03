Australia Did It es el primer juego indie del género «Infierno de balas táctico invertido»

He aquí una idea interesante: combinar los géneros de defensa de torre, infierno de balas invertido (es decir, «bullet heaven» o como sea que le digamos ahora a los juegos inspirados en Vampire Survivors) y RPG táctico de batallas por turnos. Esa es la idea detrás de Australia Did It, un nuevo juego indie diseñado por Rami Ismail (Nuclear Throne, Ridiculous Fishing), Aesthetician Labs y publicado por Mystic Forge.

Pueden hacerse una idea de cómo funcionará esta curiosa mezcla en el siguiente tráiler. El primer minuto está dedicado a la historia del juego, pero de ahí en adelante podemos ver algo de jugabilidad.

En este mundo, el Océano Atlántico ha desaparecido y el desierto que ahora hay en su lugar está lleno de mutantes y criaturas peligrosas. Un nuevo sistema de trenes ha sido establecido para transportar el comercio y mercenarios descartables son contratados por protegerlos. Hay un claro comentario aquí sobre abuso laboral.

A nivel de juego, vemos que Australia Did it tiene dos mecánicas clave. Una en el que controlamos a los personajes por turnos en un tablero cuadriculado en el que además de atacar y movernos, podemos desplegar trampas y defensas. La otra gran mecánica nos pone en control del tren, usando sus defensas para eliminar los centenares de atacantes que llegan por todos lados.

Aunque Australia Did it aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, sabemos que saldrá en algún momento de 2025 para PC. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.