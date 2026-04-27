Por fin tenemos un avance de Alien: Isolation 2 para darnos una «falsa sensación de seguridad»

En octubre de 2024 recibimos una noticia que estuvimos esperando por una década: Sega y Creative Assembly estaban trabajando en una secuela del apreciado juego de terror de 2014 Alien: Isolation. Desde entonces sabíamos que este juego se demoraría en llegar y que no tendríamos noticias por un tiempo y efectivamente pasó un año y medio antes de recibir un corto avance de lo que será Alien: Isolation 2.

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Pueden ver este corto tráiler titulado ‘Fase Sense Of Security’ (‘Falsa sensación de seguridad’) a continuación. Este muestra lo que parece ser una nave abandonada en medio de un planeta y uno de los ya icónicos «teléfonos» de salvar partida del primer juego. No hay xenomorfos a la vista… pero eso no significa que no estén por ahí.

Este avance de Alien: Isolation 2 o como sea que se termine llamando esta esperada secuela no da ninguna pista sobre cuándo podría salir el juego, para qué plataformas ni da detalles sobre cómo será la jugabilidad del juego. Como mucho da algunas ideas ambiguas de alguno de los escenarios en que se desarrollará.

El verdadero propósito de este avance es que no olvidemos que esta secuela está en desarrollo y tal vez prepararnos para recibir un tráiler en los próximos meses. Aún así, este juego probablemente se demorará un buen rato más en estar listo.

El primer juego de Alien: Isolation salió en octubre de 2014 para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC. En este tomamos control de Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, que se ve atrapada en una estación espacial con una criatura similar a la que aterrorizó a su madre.