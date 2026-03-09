Avance de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 revela nuevas skins del Capitán América y La Fundación

La primera temporada del actual capítulo del juego ha durado mucho más de lo esperado y los jugadores ya se están cansando de la falta de cambios del mapa inspirado en la costa oeste de Estados Unidos. Afortunadamente falta cada vez menos para la llegada de la temporada 2 del capítulo 7 de Fortnite y gracias a un breve avance pudimos dar una mirada a algunas de las skins que llegarán en el futuro junto al Castillo del Rey Helado que aparecerá en el mapa.

A continuación pueden ver el avance publicado por las cuentas oficiales en español del juego en redes sociales. Gracias a este también podemos confirmar que la temporada 2 que empezará el jueves 19 de marzo de 2026 tendrá por nombre ‘Duelo Final’ (‘Showdown’ en inglés).

En este avance vemos el Castillo del Rey Helado (no confundir con el personaje de Hora de aventura) que fue el villano de las temporada 7 y 8 del Capítulo 1 y servirá como uno de los puntos de interés de la nueva temporada. Allí tiene prisioneros a varios personajes conocidos, dos de los cuales serán skins nuevas que llegarán a la tienda o como parte del próximo pase de batalla.

Estas skins son:

El Prisionero

Orelia

Capitán América (nuevo atuendo)

La Fundación (nuevo atuendo)

Tal vez recuerden a La Fundación como el líder de Los Siete que nos ayudó a enfrentar a la Orden Imaginada hace muchos años en el Capítulo 3. En ese entonces fue interpretado por Dwayne ‘La Roca’ Johnson, pero no sabemos si esta nueva versión volverá a ser el mismo actor o no.

Además de estos personajes, sabemos que la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 también tendrá una colaboración con Looney Tunes que introducirá skins de Bugs Bunny, Lola Bunny y el Pato Lucas.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.