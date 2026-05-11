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Con un divertido avance revelaron quién podría ser el próximo personaje de Marvel Rivals, pero no mencionan a su compañera

¿Dónde está Moon Girl?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ahora que White Fox y la Gata Negra ya están en el juego, los fans tienen sus miradas puestas en la temporada 8. ¿Quiénes podrían ser los próximos superhéroes o supervillanos en aparecer en Marvel Rivals? Un divertido avance podría habernos dado la respuesta.

NetEase publicó en los canales y cuentas oficiales en redes sociales del juego un corto avance titulado «Aviso de El Coleccionista» que dice lo siguiente:

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Una valiosa pieza de la exhibición se ha extraviado.

Descripción: Grande. Rojo. Amigable a meno que se le provoque

Un reemplazo temporal ha sido instalado en el museo hasta que el espécimen original haya sido recuperado.

Como pueden ver en el video, el «reemplazo temporal» en cuestión es un adorable peluche de un tiranosaurio rojo que los fanáticos de los cómics y series animadas de Marvel reconoceremos de inmediato.

Todo esto apunta a que uno de los dos nuevos personajes de Marvel Rivals en la temporada 8 sería Devil Dinosaur. Este es, efectivamente un tiranosaurio principalmente conocido como el ayudante de la niña genio Moon Girl. Aunque han tenido varias series de cómics, recomendamos mucho la genial serie de Disney+ apropiadamente titulada Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur.

Esta serie duró dos temporadas y es un crimen que la hayan cancelado, pues terminó en un ‘cliffhanger’.

Volviendo al tema de Marvel Rivals, el mismo avance nos deja ver una silueta del personaje en un letrero anunciando que la «Bestia demonio perdida en el tiempo» se busca con vida y ofrecen una recompensa de $1’171.978 dólares, un número que los fans creen que es una referencia a la fecha 1/17/1978, lanzamiento del primer cómic en el que apareció.

Existe la posibilidad de que Devil Dinosaur en realidad no vaya a ser un personaje controlable y que este anuncio sea para un modo de juego especial, un nuevo cosmético o algo más, pero nos daremos cuenta cuando se acerque la fecha de estreno de la temporada 8 de Marvel Rivals, que debería llegar el viernes 15 de mayo de 2026.

Esperamos que también se confirme que Moon Girl acompañará a Devil Dinosaur o que será un personaje controlable por aparte en la misma temporada. Sería muy triste que la dejaran por fuera y los fanáticos ya se están preguntando por su presencia.

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Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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