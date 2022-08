Encuentran un juego no anunciado de Avatar: la Leyenda de Aang en Amazon

La franquicia de Avatar: la Leyenda de Aang podría estar más activa de lo que pensamos, pues no solo esperaríamos una serie ‘live-action’ y unas cuantas películas, sino también un juego. No obstante, no estamos hablando de Avatar: Generations, un título móvil, sino de un videojuego para PS4, Xbox One y Nintendo Switch sobre Aang y sus amigos llamado Avatar the Last Airbender: Quest for Balance.

La información vendría de un hallazgo hecho en Amazon Japón. Se trata de un artículo en preventa que describe un videojuego para PS4 llamado Avatar the Last Airbender: Quest for Balance. Si bien no hay mucha información disponible de este artículo (que no debería estar público), la plataforma indica que este se estrenará el 8 de noviembre de 2022. Claramente no se ha anunciado ningún videojuego con este nombre.

Por otro lado, se indica que el producto pertenece a la empresa GameMill Entertainment. Esto tiene mucho sentido, pues se trata de la compañía que publicó Nickelodeon All-Star Brawl en Norteamérica.

El artículo no muestra una imagen, así que no sabemos todavía cuál sería la carátula del juego. Además, la descripción indica que el juego de PS4 del Avatar Aang es una versión importada de Norteamérica. El resto de la información solo advierte sobre las implicaciones de ordenar un juego físico proveniente de otro continente. El precio son unos 8.485 yenes, que equivalen a 265.000 pesos colombianos.

Cuando se busca el título en Amazon Japón, también aparecen versiones para Nintendo Switch y Xbox One. Sin embargo, más allá de lo que se ha encontrado en esta filtración, no se sabe a ciencia cierta si este juego de Avatar: la Leyenda de Aang es una realidad y si será confirmado próximamente. Al menos, valdría la pena hacer un seguimiento de esta información.

Fuente: Amazon Japan