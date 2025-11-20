Avatar Legends: The Fighting Game, así funcionan los personajes de soporte

La semana pasada conocimos los movimientos básicos de Avatar Legends: The Fighting Game. Ahora, los desarrolladores del juego de pelea de Avatar han revelado un nuevo video, el cual muestra como es el funcionamiento de los personajes de soporte en el juego.

¿Cómo funcionan los personajes de soporte en Avatar Legends: The Fighting Game?

You'll need the help of your allies and friends to be victorious! 🧑‍🤝‍🧑

Check out how the Support Character system enhances your character in various ways with Aang! Be sure to follow us for more tips.



Cada personaje principal podrá elegir entre uno de los tres posibles personajes de soporte antes de iniciar la pelea. Por ejemplo, en el caso de Aang, sus opciones son Appa, Gyatso y Momo. La elección no es meramente estética. Ya que, cada personaje de apoyo desbloquea o mejora movimientos específicos del luchador principal, lo cual puede alterar significativamente su estilo de juego y movilidad.

Seleccionar a Gyatso como apoyo mejora la habilidad “Air Scooter” de Aang, permitiéndole moverse rápidamente por la pantalla e incluso atravesar a los oponentes. Por otro lado, elegir a Momo potencia el planeador de Aang. Esto no solo incrementa su velocidad de desplazamiento, sino que también le otorga un mayor control sobre la trayectoria del movimiento y la capacidad de cancelar la animación para encadenar ataques de forma mucho más eficiente. Finalmente, si se elige a Appa, Aang obtiene la valiosa capacidad de cancelar cualquier ataque normal en un movimiento “Flow”.

¿Cuándo se llevará a cabo el Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game?

El Alpha Playtest del juego de pelea de Avatar se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2025. Además, como ya habíamos dicho, únicamente podrán participar jugadores ubicados en las regiones de Norteamérica y Sudamérica. Las demás regiones tendrán que esperar hasta que sea anunciado un periodo de prueba global. La fecha límite para completar la solicitud de registro es el 20 de noviembre de 2025, en el formulario que encontrarán en el siguiente enlace.

La fecha de lanzamiento Avatar Legends: The Fighting Game aún no ha sido anunciada. Sin embargo, los responsables del desarrollo del juego han confirmado que saldrá al mercado a mediados del 2026.

Fuente: @avatar_fighters