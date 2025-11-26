Avatar Legends: The Fighting Game, nuevo tráiler detalla los movimientos de pelea de Aang

La cuenta atrás para el inicio del periodo de prueba o Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game sigue avanzando y en esta ocasión, los desarrolladores del juego han revelado como se ejecutan y qué propiedades tienen los movimientos especiales de Aang.

¿Cómo pelea Aang en Avatar Legends: The Fighting Game?

"If you want to be a bender, you have to let go of fear."



Start your journey to become the ultimate airbender– observe our Aang Specials & Flow Showcase! 🍃



Wishlist Now: https://t.co/TKGnEfWrFT pic.twitter.com/eC6etVcxsw — Avatar Legends: The Fighting Game (@avatar_fighters) November 25, 2025

Los movimientos de pelea de Aang están centrados exclusivamente en el control del aire y la movilidad que le dan a él sus ataques especiales. Cada movimiento especial tiene múltiples versiones (débil, medio, fuerte y EX). Aunque, el video no explica con detenimiento las propiedades, podemos ver que el primer movimiento especial de Aang lo muestra montado sobre una bola de aire. Mientras que la versión media ofrece un seguimiento cruzado y la EX añade un golpe adicional al final. Por otro lado, el segundo movimiento especial es un golpe con el bastón de largo alcance que cambia en alcance y velocidad según el botón.

Por último, parece que Aang también tiene una habilidad especial única en Flow que le permite invocar una ráfaga de viento continua hacia él o alejada de él, lo que puede ayudarle a favor de su movimiento o en contra del su oponente —similar al efecto del Drive de Iron Tager—.

¿Cuándo se llevará a cabo el Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game?

El Alpha Playtest del juego de pelea de Avatar se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2025. Además, como ya habíamos dicho, únicamente podrán participar jugadores ubicados en las regiones de Norteamérica y Sudamérica. Las demás regiones tendrán que esperar hasta que sea anunciado un periodo de prueba global. La fecha límite para completar la solicitud de registro es el 20 de noviembre de 2025, en el formulario que encontrarán en el siguiente enlace.

La fecha de lanzamiento Avatar Legends: The Fighting Game aún no ha sido anunciada. Sin embargo, los responsables del desarrollo del juego han confirmado que saldrá al mercado a mediados del 2026.

Fuente: @avatar_fighters