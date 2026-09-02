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Avatar Legends: The Fighting Game, todas las notas del parche de actualización de septiembre (2026)

Conoce cómo alcanzar cada uno de los rangos del nuevo modo clasificatorio de Avatar Legends: The Fighting Game.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Ya está disponible la actualización 2.5 para Avatar Legends: The Fighting Game. Este nuevo parche introduce la versión 1.0 del Modo Clasificatorio (Ranked Mode), optimizaciones para la versión de PlayStation 5, ajustes al sistema de emparejamiento, correcciones de interfaz y un conjunto de modificaciones de balance para los personajes.

Cambios generales de la actualización de septiembre (2026) para Avatar Legends: The Fighting Game

La actualización de septiembre para Avatar Legends: The Fighting Game incorpora el Modo Clasificatorio 1.0 (Ranked Mode 1.0). Además se implementa la función Ragequit Jail, la cual redirige a los jugadores con una tasa de desconexión mayor al 20% a una cola de emparejamiento separada. En PlayStation 5 se añade el Modo de Baja Latencia y se mejora el emparejamiento entre otras plataformas según el nivel de habilidad.

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Además, se han agregado opciones en la interfaz como el acceso al boletín informativo desde el menú principal, la opción de bloqueo en modo «Flujo» (Flow) en el entrenamiento y el color especial de Aang para el evento PAX West. Adicionalmente, se corrigen errores de color y más de 204 ajustes de localización.

¿Qué sabemos sobre las partidas clasificatorias (rank) y los rangos de Avatar Legends: The Fighting Game?

El Modo Clasificatorio (Rank Match) permite disputar combates donde se ganan o pierden puntos de rango. Las partidas son obligatoriamente al mejor de 3 de 5 juegos. Al completar la serie, se puede continuar jugando sin alterar el rango. La experiencia (XP) es independiente del rango y solo mide el tiempo jugado en línea. Los rangos se dividen en dos grupos: Principiante (rangos 1-3, obtenidos mediante partidas de posicionamiento) y Maestro (rangos 4-10, asignados según los puntos de rango obtenidos).

Rango¿Cómo se obtiene?
ROOKIE0-32% de finalización de partidas de clasificación
APPRENTICE33-65% de finalización de partidas de clasificación
ACOLYTE66-100% de finalización de partidas de clasificación
CONTENDER< 1260 Puntos de Clasificación
PRODIGY1260-1419 Puntos de Clasificación
PRO BENDER1420-1579 Puntos de Clasificación
WHITE LOTUS1580-1739 Puntos de Clasificación
GRAND LOTUS1740-1899 Puntos de Clasificación
CHOSEN>= 1900 Puntos de Clasificación

¿Cuáles son los cambios o ajustes de personaje que llegan a Avatar Legends: The Fighting Game con el parche de septiembre (2026)?

Avatar Aang

  • Técnica Final ahora causa KO instantáneo contra oponentes desequilibrados.

Azula

  • Se corrigió que Lo y Li causaran comportamientos extraños en KOs dobles.

Katara

  • Se eliminó la cancelación Kara EX Rekka.

Korra

  • Se corrigieron las cancelaciones en cadena de sus ataques especiales y versiones EX.
  • Se corrigió un error con j.214A/B que la forzaba a aterrizar instantáneamente si se realizaba a suficiente altura.

Kyoshi

  • Se añadió evasión en postura de flujo a todos sus ataques altos.

Ozai

  • Se corrigió el error donde el primer ataque normal potenciado infligía más daño.
  • j.236EX ya no es gratuito por accidente.
  • Arte: Se corrigió la posición de la burbuja de aire de Zaheer durante la Técnica Final.

Sokka

  • Corrección en la precisión al atrapar el bumerán.
  • Los personajes de soporte Suki y Yue no reaccionaban correctamente a la Técnica Súper; giraban constantemente si había un tiempo de recarga activo, pero ahora deberían reaccionar inmediatamente después de que realice la Técnica Súper.

Zaheer

  • Se corrigió la falta de detención de impacto (hitstop) en movimientos que golpeaban simultáneamente a la caja de impacto (hitbox) de esquiva de flujo y al personaje principal.
  • Se corrigió el reajuste de posición (restand) de j.C.
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Fuente: página oficial de Avatar Legends: The Fighting Game

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