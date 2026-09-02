Avatar Legends: The Fighting Game, todas las notas del parche de actualización de septiembre (2026)

Ya está disponible la actualización 2.5 para Avatar Legends: The Fighting Game. Este nuevo parche introduce la versión 1.0 del Modo Clasificatorio (Ranked Mode), optimizaciones para la versión de PlayStation 5, ajustes al sistema de emparejamiento, correcciones de interfaz y un conjunto de modificaciones de balance para los personajes.

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Cambios generales de la actualización de septiembre (2026) para Avatar Legends: The Fighting Game

La actualización de septiembre para Avatar Legends: The Fighting Game incorpora el Modo Clasificatorio 1.0 (Ranked Mode 1.0). Además se implementa la función Ragequit Jail, la cual redirige a los jugadores con una tasa de desconexión mayor al 20% a una cola de emparejamiento separada. En PlayStation 5 se añade el Modo de Baja Latencia y se mejora el emparejamiento entre otras plataformas según el nivel de habilidad.

Además, se han agregado opciones en la interfaz como el acceso al boletín informativo desde el menú principal, la opción de bloqueo en modo «Flujo» (Flow) en el entrenamiento y el color especial de Aang para el evento PAX West. Adicionalmente, se corrigen errores de color y más de 204 ajustes de localización.

¿Qué sabemos sobre las partidas clasificatorias (rank) y los rangos de Avatar Legends: The Fighting Game?

El Modo Clasificatorio (Rank Match) permite disputar combates donde se ganan o pierden puntos de rango. Las partidas son obligatoriamente al mejor de 3 de 5 juegos. Al completar la serie, se puede continuar jugando sin alterar el rango. La experiencia (XP) es independiente del rango y solo mide el tiempo jugado en línea. Los rangos se dividen en dos grupos: Principiante (rangos 1-3, obtenidos mediante partidas de posicionamiento) y Maestro (rangos 4-10, asignados según los puntos de rango obtenidos).

Rango ¿Cómo se obtiene? ROOKIE 0-32% de finalización de partidas de clasificación APPRENTICE 33-65% de finalización de partidas de clasificación ACOLYTE 66-100% de finalización de partidas de clasificación CONTENDER < 1260 Puntos de Clasificación PRODIGY 1260-1419 Puntos de Clasificación PRO BENDER 1420-1579 Puntos de Clasificación WHITE LOTUS 1580-1739 Puntos de Clasificación GRAND LOTUS 1740-1899 Puntos de Clasificación CHOSEN >= 1900 Puntos de Clasificación

¿Cuáles son los cambios o ajustes de personaje que llegan a Avatar Legends: The Fighting Game con el parche de septiembre (2026)?

Avatar Aang

Técnica Final ahora causa KO instantáneo contra oponentes desequilibrados.

Azula

Se corrigió que Lo y Li causaran comportamientos extraños en KOs dobles.

Katara

Se eliminó la cancelación Kara EX Rekka.

Korra

Se corrigieron las cancelaciones en cadena de sus ataques especiales y versiones EX.

Se corrigió un error con j.214A/B que la forzaba a aterrizar instantáneamente si se realizaba a suficiente altura.

Kyoshi

Se añadió evasión en postura de flujo a todos sus ataques altos.

Ozai

Se corrigió el error donde el primer ataque normal potenciado infligía más daño.

j.236EX ya no es gratuito por accidente.

Arte: Se corrigió la posición de la burbuja de aire de Zaheer durante la Técnica Final.

Sokka

Corrección en la precisión al atrapar el bumerán.

Los personajes de soporte Suki y Yue no reaccionaban correctamente a la Técnica Súper; giraban constantemente si había un tiempo de recarga activo, pero ahora deberían reaccionar inmediatamente después de que realice la Técnica Súper.

Zaheer

Se corrigió la falta de detención de impacto (hitstop) en movimientos que golpeaban simultáneamente a la caja de impacto (hitbox) de esquiva de flujo y al personaje principal.

Se corrigió el reajuste de posición (restand) de j.C.

Fuente: página oficial de Avatar Legends: The Fighting Game