Avenging Spirit, Mole Mania y Pinball: Revenge of the ‘Gator son los nuevos juegos invitados de Game Boy para Nintendo Switch Online

Hace unos días el servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack añadió tres juegos de Game Boy Advance en consolas Switch y Switch 2. Siguiendo la línea Game Boy pero monocromática, a estos se unen el 26 de octubre a las 8:00 pm –usualmente es un día antes en Occidente de lo informado– los clásicos Avenging Spirit, Mole Mania y Pinball: Revenge of the ‘Gator.

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En Avenging Spirit, tomando el papel de un espíritu en busca de venganza por su asesinato y el rescate de su novia en manos de un sindicato criminal, podemos poseer enemigos y aprovechar sus habilidades para combatir a otros más. Constantemente estaremos probando diferentes tipos de rivales que van aumentando con el paso de los niveles plataformas, hasta infiltrar a la organización delictiva y desmantelar sus planes de utilizar energía espectral.

Por su parte, Mole Mania fue diseñado por el propio padre de Donkey Kong, Mario, Zelda y Pikmin. Nuestro topo protagonista, padre y esposo, debe rescatar a sus hijos topitos y esposa topo en manos de un malvado granjero que los secuestra para erradicarlos, ayudado por otros animales menos benévolos. El juego no solo tiene un arte encantador, también una jugabilidad de ‘puzzles’ y exploración con niveles compactos en vista cenital, al mejor estilo de The Legend of Zelda. Un juego de Game Boy que vale la pena resaltar 30 años después ahora en consolas Switch.

Pinball: Revenge of the ‘Gator es un juego de HAL Laboratory con simulación de pinball lleno de trucos y trampas que puedes llevarte a donde quieras. Cuatro pantallas y tres fases de bonificación. Dirige la bola hacia ciertos puntos para conseguir esferas adicionales y multiplicadores de puntuación. No dejes que caiga o se convertirá en almuerzo de cocodrilo. También puedes competir contra otro jugador en el modo de dos jugadores y por turnos ver quién consigue la puntuación más alta.