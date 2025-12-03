Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad

El sistema de temporadas del juego de Blizzard ha sido muy extraño, pero no se puede negar que es una buena excusa para volver al juego y conseguir nuevas recompensas mientras arrasamos con centenares de enemigos. La temporada de Diablo IV que empezará en diciembre de 2025 será la «temporada de la Intervención Divina» y contará con el regreso de un viejo conocido: Azmodán de los Males Menores.

La nueva temporada empezará el jueves 11 de diciembre de 2025. A continuación pueden ver un tráiler con doblaje en español de Latinoamérica que muestra algunas de las novedades que encontraremos.

Además de enfrentar a Azmodán, que aparecerá como un jefe de mundo, la principal novedad de la Temporada de la Intervención Divina en Diablo IV será el nuevo sistema de Santificación. Podremos acceder a este sistema tras derrotar a un mal menor (además de Azmodán; Duriel, Belial y Andariel también reaparecerán en las la Marea Infernal, el Foso y en Kurast).

Al Santificar un objeto se vuelve inmodificable, pero podemos mejorarlo de las siguientes maneras:

Aplicar un poder legendario adicional.

Mejorar un afijo a un afijo superior.

Agregar un afijo adicional de un conjunto de afijos de Santificación especiales.

Reemplazar un afijo existente con un afijo de Santificación aleatorio.

También conoceremos a Hadriel, un ángel que nos dará regalos divinos en forma de una Recompensa, un Regalo Corrompido y un Regalo Purificado. Con estos podremos acceder a diferentes bonos y complicaciones que harán más interesantes los enfrentamientos con los Males Menores, lo que es necesario para mejorarlo.

También tendremos grandes cambios a la hora de Templar y Maximizar objetos, enfrentaremos monstruos evolucionados más difíciles y podremos comprar un relicario con nuevas recompensas cosméticas. La mascota de temporada será un loro llamado Alfita que conseguiremos al llegar al Rango S en el calabozo final.

Diablo IV y su expansión Vessel of Hatred están disponibles para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC.