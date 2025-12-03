Videojuegos

Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad

Eligiendo el mal menor.

El sistema de temporadas del juego de Blizzard ha sido muy extraño, pero no se puede negar que es una buena excusa para volver al juego y conseguir nuevas recompensas mientras arrasamos con centenares de enemigos. La temporada de Diablo IV que empezará en diciembre de 2025 será la «temporada de la Intervención Divina» y contará con el regreso de un viejo conocido: Azmodán de los Males Menores.

La nueva temporada empezará el jueves 11 de diciembre de 2025. A continuación pueden ver un tráiler con doblaje en español de Latinoamérica que muestra algunas de las novedades que encontraremos.

Además de enfrentar a Azmodán, que aparecerá como un jefe de mundo, la principal novedad de la Temporada de la Intervención Divina en Diablo IV será el nuevo sistema de Santificación. Podremos acceder a este sistema tras derrotar a un mal menor (además de Azmodán; Duriel, Belial y Andariel también reaparecerán en las  la Marea Infernal, el Foso y en Kurast).

Al Santificar un objeto se vuelve inmodificable, pero podemos mejorarlo de las siguientes maneras:

  • Aplicar un poder legendario adicional.
  • Mejorar un afijo a un afijo superior.
  • Agregar un afijo adicional de un conjunto de afijos de Santificación especiales.
  • Reemplazar un afijo existente con un afijo de Santificación aleatorio.

También conoceremos a Hadriel, un ángel que nos dará regalos divinos en forma de una Recompensa, un Regalo Corrompido y un Regalo Purificado. Con estos podremos acceder a diferentes bonos y complicaciones que harán más interesantes los enfrentamientos con los Males Menores, lo que es necesario para mejorarlo.

También tendremos grandes cambios a la hora de Templar y Maximizar objetos, enfrentaremos monstruos evolucionados más difíciles y podremos comprar un relicario con nuevas recompensas cosméticas. La mascota de temporada será un loro llamado Alfita que conseguiremos al llegar al Rango S en el calabozo final.

Diablo IV y su expansión Vessel of Hatred están disponibles para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC.

