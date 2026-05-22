Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced anunciado para Nintendo Switch 2 junto con el DLC Azure Striker Gunvolt GX

Inti Creates anunció Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced – Nintendo Switch 2 Edition. Su lanzamiento está previsto para 2026 e incluirá el modo historia adicional Azure Striker Gunvolt GX, disponible como contenido descargable para las versiones existentes de PlayStation 5 y PC. Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced se lanzó inicialmente para PS5, Switch y PC a través de Steam el 24 de julio del 2025.

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Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced es una colección de tres juegos de plataformas de acción 2D tradicionales: Azure Striker Gunvolt (2014), Azure Striker Gunvolt 2 (2016) y Azure Striker Gunvolt 3 (2022), reunidos en un solo lanzamiento, con todo el contenido descargable previamente publicado.

La Nintendo Switch 2 Edition añade compatibilidad con pantallas de alta resolución y velocidad de fotogramas, además de un nuevo modo historia llamado Azure Striker Gunvolt GX. Los jugadores controlarán a Gunvolt y Copen, quienes formarán un dúo dinámico con nuevas armas y habilidades. El juego también incluye un nuevo sistema de «Inspiración», que anima a los jugadores a alternar entre ambos héroes en el momento preciso para activar bonificaciones de juego y puntuación.

El contenido descargable también está previsto para las versiones de PlayStation 5 y Steam de Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced.