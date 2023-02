Back 4 Blood no recibirá nuevo contenido ni más expansiones, Turtle Rock trabaja en un juego nuevo

Un año y cuatro meses después de que los conocimos, los ‘limpiadores’ de Fort Hope han terminado con su trabajo. Back 4 Blood no tendrá más expansiones y no habrá nuevo contenido para el juego porque sus desarrolladores se enfocarán en un nuevo proyecto.

Esta información fue revelada mediante una publicación hecha en el sitio web oficial de Turtle Rock Studios.

De acuerdo al comunicado, la razón por la que Back 4 Blood no recibirá nuevo contenido ni más expansiones es porque el estudio no tiene suficiente personal para seguir trabajando en B4B mientras hacen un nuevo juego. No dieron ninguna información sobre este nuevo título.

Pero no se preocupen porque eso no significa que el juego morirá. Los servidores de este título multijugador seguirán activos, así que podrán seguir acabando con hordas de zombis en compañía de sus amigos.

Aunque no mencionan nada al respecto, algunos de los jugadores han expresado en foros y redes sociales que esta decisión puede estar relacionada con que la compañía china Tencent es ahora dueña del estudio. Creen que podrían estarlos presionando para crear un nuevo título. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que esto sea verdad.

Desde su lanzamiento, Back 4 Blood recibió tres expansiones que agregaron nuevos personajes, enemigos, armas y escenarios: Túneles de terror, Hijos del gusano y Río de sangre.

Fuente: sitio web oficial de Turtle Rock Studios