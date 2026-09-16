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Bad House: un sótano en constante transformación, repleto de monstruos y peligros

Aléjate del sótano.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El desarrollador independiente Andrew Morrish (Kingsway) y el distribuidor The Arcade Crew (Drop Duchy, Abyssus) presentan Bad House, una mezcla explosiva de géneros con batalla automática y aventura que llegará a PC el próximo año. El antiguo propietario de tu flamante casa dejó algunas pertenencias atrás y ahora todas son tuyas. Solo… no bajes al sótano.

En las profundidades de esta aparentemente ordinaria casa comienza tu travesía por un sótano que se asemeja más a un calabozo en constante cambio, infestada de monstruosidades letales con un único objetivo, impedir que sigas descendiendo.

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Elige a tu personaje, asigna habilidades y lánzate de cabeza. El combate se desarrolla de forma automática, con las habilidades que seleccionaste trabajando en conjunto con los objetos que colocaste estratégicamente por toda la habitación, incluyendo bombas, hechizos, trampas e invocaciones, para eliminar a todo y a todos los que se interpongan en tu camino. Quienes bajan, rara vez encuentran el camino de regreso.

A medida que avanzas por cada uno de los pisos, evolucionas con la posibilidad de potenciar tus habilidades o desbloquear otras nuevas a lo largo de tu aventura. Adéntrate aún más en el sótano para encontrar recompensas cada vez mejores o escapa antes de que sea demasiado tarde, guardando tu botín de forma segura en la planta principal de la casa. Cada partida es una apuesta. La administración no se hace responsable por ningún objeto abandonado en el sótano.

🏘

Independiente y soberano

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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