¿Bajará el precio de las memorias? Corsair integra chips de la firma china CXMT en sus RAM

La escasez de semiconductores, provocada por el auge de la inteligencia artificial, ha obligado a los fabricantes a buscar nuevas alternativas de componentes. Recientemente, se descubrió que Corsair, la reconocida marca estadounidense de hardware, comenzó a utilizar chips DRAM de la compañía china ChangXin Memory Technologies (CXMT) en sus nuevos módulos de memoria RAM.

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¿Una luz al final del túnel de los precios de la memoria RAM?

Esta información, compartida en redes por el usuario @wxnod mediante capturas de CPU-Z y HWINFO64, detalla el rendimiento de estos componentes. El hardware corresponde a un módulo de la línea Corsair Vengeance (modelo CMK5X16G3E60C36A2-CN). Se trata de una memoria DDR5 con capacidad de 16 GB y una velocidad de 6000 MT/s, que opera a un voltaje de 1.35V. Además, incluye soporte para perfiles AMD EXPO e Intel XMP con latencias de 36-44-44-96, especificaciones idénticas a las que ofrecen las soluciones tradicionales de Samsung o SK Hynix.

El motivo detrás de esta integración en los módulos de memoria Corsair es la saturación de los tres gigantes de la memoria (Micron, Samsung y SK Hynix), quienes priorizan su producción hacia tecnologías avanzadas para IA, como HBM y LPDDR5X. Esto ha dejado a los fabricantes de hardware para PC con un suministro muy limitado. En respuesta, CXMT ha acelerado el desarrollo de sus chips de 16 Gb y 24 Gb, ofreciendo una alternativa más económica y con un rendimiento similar. Se espera que este fenómeno de expansión se consolide formalmente con la aparición de más marcas globales adoptando hardware de origen chino durante la próxima feria Computex.