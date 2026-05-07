Baki: Blood Arena – Reseña (PC)

La industria de los videojuegos ha intentado en diversas ocasiones trasladar la intensidad de las artes marciales del de los manga shonen a diferentes formatos. Baki Hanma: Blood Arena es uno de los intentos más recientes por capturar la esencia de la obra creada por Keisuke Itagaki. Este título, desarrollado por el estudio Purple Tree y publicado por Purple Play, se aleja de las típicas adaptaciones y en lugar de ser un arena fighter del montón ha optado por ser una «secuela espiritual» del clásico Punch-Out. Así que en nuestra reseña de Baki: Blood Arena, aprovecharemos el reciente lanzamiento de Baki Dou y la expansión de Musashi Miyato para contarles por qué —a pesar de su moderada propuesta— este es el mejor juego que adapta la obra de Keisuke Itagaki.

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Un modo historia simple, minimalista pero efectivo para la historia de Baki

La historia de Baki: Blood Arena es fiel al material original, aunque su ejecución dentro del juego es minimalista y carece de una campaña tradicional con escenas cinematográficas elaboradas. Es así como todo se centra en el protagonista del manga, Baki Hanma. El es un joven luchador cuyo objetivo principal es superar y eventualmente derrotar a su padre, Yujiro Hanma. Este es reconocido mundialmente como la criatura más fuerte sobre la faz de la Tierra. La historia de Baki: Blood Arena se desarrolla medida que el protagonista avanza e una serie de peleas contra personajes de diferentes sagas de la obra de Itagaki.

Cada encuentro está diseñado para ser una prueba del crecimiento de Baki, donde los personajes demuestran tener historias previas y rivalidades con el protagonista que se insinúan a través de introducciones breves compuestas por imágenes estáticas y texto. A pesar de que la franquicia cuenta con una mitología extensa, el juego opta por presentar estos conflictos con poca fanfarria, enfocándose en la confrontación inmediata en el cuadrilátero más que en el desarrollo de un guion complejo. La inclusión de contenido basado en el arco de Baki Dou —cuya primera temporada ya ha sido estrenada en Netflix— expande el título al introducir elementos que rozan lo sobrenatural, como la resurrección del legendario espadachín Miyamoto Musashi, en el juego esto se traduce en un enemigo imponente y realmente difícil de derrotar.

Mecánicas y diseño de niveles y jefes

El sistema de combate de Baki Hanma: Blood Arena —al igual que el de Punch-Out!— nos sitúa a la espalda del protagonista, enfrentándolo directamente a oponentes que suelen superarlo en tamaño y presencia física. Los controles son deliberadamente simples y accesibles, dividiéndose en ataques ligeros, medios y pesados, junto con la capacidad de realizar ataques a dos alturas diferentes: la cabeza y el torso. El flujo del combate exige que el jugador presione los botones de ataque de manera rítmica, pero la verdadera profundidad reside en el sistema defensivo, el contraataque y directamente en los reflejos del jugador. Afortunadamente, para ayudar a identificar los ataques, en Baki: Blood Arena, el jugador puede hacer uso de señales o indicadores, que anuncian el tipo de golpe que los enemigos están por lanzar.

Cuando un oponente es derribado, se activa un sistema de recuperación de salud mediante la pulsación rápida de botones.

Adicionamente, en Baki: Blood Arena encontraremos una barra especial que se llena al ejecutar ataques exitosos. Una la cargada, le permite al jugador realizar movimientos devastadores que varían en potencia según el nivel desbloqueado en la historia. También existen ataques cargados que se activan mediante los botones laterales, los cuales requieren un timing perfecto para ser efectivos. Ya que los enemigos son capaces de bloquear y castigar las aperturas con severidad. Cabe resaltar, que a pesar de su simpleza, la dificultad de Baki: Blood Arena es notablemente alta. Existen dos niveles de dificultad denominados Beast y Demon, donde incluso la opción más sencilla presenta un reto considerable.

El samurái legendario es el reto definitivo para el jugador

Baki: Blood Arena se estructura como una sucesión de enfrentamientos dentro del modo Underground Tournament. Cada rival funciona como un jefe único con patrones de ataque específicos que deben ser memorizados. Entre los oponentes se encuentran figuras icónicas como Oliva Biscuit y Pickle, cada uno con una mecánica que obliga a cambiar la estrategia. El DLC de Musashi Miyamoto para Baki: Blood Arena —inspirado en Baki Dou— destaca por ofrecer una pelea que rompe con los ritmos establecidos previamente. Esta pelea puede ser fácilmente descrita como más rápida y técnica, exigiendo al jugador un respeto absoluto por el rango de ataque del legendario espadachín.

Por otro lado, el combate presenta dificultades en la detección de impactos. Ya que, algunos ataques que parecen haber terminado visualmente todavía pueden causar daño al personaje. Además del torneo principal, el juego incluye un modo Survival Arena, una modalidad de resistencia sin guardados ni continuaciones que pone a prueba el conocimiento del título y los enemigos por parte del jugador.

El apartado visual de Baki Hanma: Blood Arena replica la simpleza de los demas aspectos del juego. Sin embargo, eso lejos de ser malo, juega a su favor. Ya que, la estética replica la hiper-musculatura exagerada del manga de Itagaki y los diseños de personajes de la adaptación al anime actual. El juego combina modelos tridimensionales estilizados con elementos dibujados a mano. Los detalles en el diseño de personajes son minuciosos, mostrando venas hinchadas y músculos que se estiran de forma poco natural para transmitir poder. Durante los combates, el daño recibido se refleja visualmente en los cuerpos de los enemigos quienes terminan ensangrentados y visiblemente golpeados y mal heridos al final de los encuentros.

Gráficos y música

Baki: Blood Arena también incluye efectos de cámara lenta y encuadres dramáticos que imitan la adaptación de la obra de Itagaki. No obstante, existe una dependencia de escenas estáticas tomadas directamente del anime para la transición entre peleas, lo cual rompe con el ritmo. Además, esto obliga al jugador, que no este tan familiarizado con la obra, a ver el anime para encontrar el contexto que no se le da en el juego. Además, se ha integrado un filtro que imita la apariencia de los televisores antiguos CTR para aportar un estilo retro. Aunque en la práctica puede dificultar la claridad de la imagen y es un agregado que puede pasar fácilmente desapercibido.

En el ámbito sonoro, el juego destaca por la contundencia de sus efectos de sonido. Cada golpe está diseñado para sonar pesado y visceral para acentuar la violencia de las peleas. Por otro lado, la banda sonora se compone principalmente de temas de rock genéricos que sirven como acompañamiento de fondo sin buscar protagonismo ni dejar una impresión duradera en el usuario. Además, el jugador no puede elegir los niveles de sonido. Esto debido a que en Baki: Blood Arena solo podemos apagar o encender la opción de la música de fondo.

Reseña de Baki: Blood Arena echa con una copia digital para Steam provista por Purple Play LLC. El juego también está disponible para Xbox Series S|X, PlayStation 4 y Nintendo Switch.