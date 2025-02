Balatro recupera su clasificación en Europa y sale de sorpresa en Xbox Game Pass

El juego indie revelación del año pasado, que se ha quedado con varios premios GOTY y tiene atrapadas a muchas personas con sus divertidas mecánicas inspiradas en el póker, sigue generando titulares. El año pasado reportamos que el excelente Balatro —cuya reseña pueden encontrar aquí— tenía problemas para mantenerse en algunas tiendas digitales en Europa debido a que le dieron una clasificación para mayores de edad por tener «elementos de casino». Afortunadamente, las cosas ya se resolvieron y Balatro no solo consiguió una clasificación más apropiada, sino que se lanzó de sopresa para Xbox, Game Pass y presentó una nueva actualización.

Tras una apelación oficial, PEGI —la oficina de clasificación por edades de videojuegos de Europa— anunció en su sitio web el cambio de la clasificación tanto de Balatro como de Luck to be a Landlord de PEGI 18 (solo para mayores de 18 años) a PEGI 12 (apto para mayores de 12 años). Esta es una gran victoria para el desarrollador Localthunk, que expresó su oposición a la clasificación que le habían dado inicialmente a su juego.

Pero esta no es la única buena noticia relacionada con este megapopular juego indie que tenemos. Resulta que durante la presentación especial ID@Xbox de IGN del 24 de febrero no solo anunciaron una nueva actualización del juego con títulos como Dead by Daylight, Assassin’s Creed, Fallout, Bugsnax y Slay The Princess, sino el lanzamiento sorpresa del juego para plataformas Xbox y su disponibilidad en el servicio por suscripción Game Pass.

Esta es la excusa perfecta para que aquellos que no han probado este excelente juego lo hagan y se den cuenta a qué se debe el alboroto.