Ball x Pit tendrá tres actualizaciones gratis que llegarán en 2026

¿Quieren bolas? Les tenemos bolas.

Por Julian Ramirez
Uno de los juegos indies más exitosos de este año ha sido sin duda ese título que ofrece una curiosa mezcla de Breakout con elementos ‘roguelite’. Ball x Pitcuya reseña pueden leer aquí— ha superado un millón de jugadores. Para celebrarlo, su desarrollador Kenny Sun y la distribuidora Devolver Digital anunciaron que el juego no tendrá una, ni dos, sino tres actualizaciones con contenido gratis que llegarán a lo largo del próximo año.

Estas actualizaciones llegarán en los siguientes meses:

  • La actualización Regal saldrá en enero de 2026
  • La actualización Shadow estará lista en abril de 2026
  • Terminamos con la actualización Naturalist en el mes de julio de 2026

Puede conocer un poco más al respecto en el divertido tráiler en el que anunciaron las actualizaciones.

Cada una de las tres actualizaciones gratis de Ball x Pit agregará al juego:

  • Nuevos personajes
  • Nuevas bolas
  • Nuevas evoluciones
  • Nuevos edificios

Ball X Pit ya está disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

