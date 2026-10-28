Bandai Namco informa que se ha filtrado la información personal de 340.000 cuentas asociadas a uno de sus servicios

La desarrolladora y editora japonesa de videojuegos e incluso productora de anime, Bandai Namco Entertainment Inc., anunció de manera oficial un incidente de seguridad que afectó la privacidad de miles de sus usuarios. La filtración involucra el acceso no autorizado a la base de datos de uno de sus proveedores de servicios externos resultando en la exposición de aproximadamente 346.000 registros personales, principalmente direcciones de correo electrónico e identificadores internos.

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Tras detectar el incidente, la compañía procedió con la suspensión inmediata del servicio de mensajería comprometido para contener el alcance de la falla y mitigar los riesgos. Aunque la firma ha confirmado que hasta la fecha no existe evidencia de un uso indebido de los datos expuestos, las autoridades y voceros de la empresa instaron a los usuarios a mantenerse alerta ante posibles intentos de suplantación de identidad o campañas de estafas mediante correo electrónico (phishing).

¿Quiénes fueron los afectados por la filtración de datos de 360.000 cuentas de asociadas a Bandai Namco?

La brecha de seguridad afectó de manera directa a los miembros de «The Gundam Base», un programa y servicio basado en un sistema de puntos que permite a los usuarios acumular y canjear beneficios por mercancía oficial de la franquicia.

El incidente no se originó de forma directa en los servidores principales de desarrollo de la empresa, sino a través de un proveedor externo contratado para la gestión de envíos masivos de correo electrónico. Específicamente, el fallo de seguridad ocurrió en la infraestructura de la empresa contratista Ymirlink Inc., encargada del servicio de mensajería para las Bandai Namco ID.

Entre la información expuesta a la que accedieron los atacantes se encuentran:

Las direcciones de correo electrónico de los suscriptores.

Los números de identificación internos de Bandai Namco ID pertenecientes a los usuarios (un total de 346.247 registrados según lo detalla la compañía japonesa).

Finalmente, de acuerdo con los comunicados presentados por Bandai Namco Entertainment y BANDAI SPIRITS, los datos de mayor sensibilidad financiera y personal permanecen intactos. La filtración no incluyó información sensible como nombres completos, direcciones físicas, contraseñas de acceso, detalles o números de tarjetas de crédito, ni tampoco el historial de compras de los usuarios afectados. Las investigaciones sobre el alcance total de la filtración continúan mientras los servicios de correo comprometidos permanecen inactivos.

Fuente: NHK