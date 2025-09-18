Bandai Namco relanza dos juegos de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Entre la lista de lanzamientos de Game Boy Advance para Nintendo Switch Online, solo Nintendo era el único distribuidor republicando títulos, mientras que en Game Boy y Game Boy Color, Capcom y Konami estaban entre los terceros. Con esto claro, nuevas puertas se abren para el catálogo de GBA en Switch y Bandai Namco (en su tiempo solo Namco) es el distribuidor elegido para septiembre con los lanzamientos de Mr. Driller 2 y Klonoa: Empire of Dreams, desde el 24 de septiembre a las 8:00 pm en Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Mr. Driller ha oído la noticia de otro misterioso brote de bloques. Armado únicamente con un potente taladro, deberás excavar hasta un lugar seguro, trepar por las cápsulas de aire y correr para evitar la caída de bloques. Los modos de juego incluyen Misión Driller, Perforador Infinito y Perforador Contrarreloj. Juega también como Anna Hottenmeyer, tiene mucha actitud y está lista para demostrarle a Mr. Driller quién es la verdadera heroína. Juega contra amigos conectando dos consolas Game Boy Advance… pero no con cable Game Link en sistemas Nintendo Switch, claro está.

En Klonoa: Empire of Dreams, un emperador gruñón que sufre de insomnio ha prohibido soñar y ha encarcelado a Klonoa por infringir la ley. Para demostrar su valentía y conseguir su libertad, Klonoa debe derrotar a los monstruos que están sembrando el caos en todo el imperio. Ayuda a nuestro héroe en su viaje más peligroso hasta la fecha y vive nuevas emociones del género plataformas en 40 niveles… incluso si son de hace 24 años. Recuerda que la calidad no se mide en edad.