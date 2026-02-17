Por fin conocimos a Barbeloth, la maestra de Mona, gracias a un corto animado oficial de Genshin Impact

Los cortos animado de Hoyoverse siempre son una fuente muy interesante de ‘lore’ y revelaciones para los fanáticos de sus juegos. A mediados del año pasado conocimos a las Cuatro Sombras del Orden Celestial en uno de estos videos y aquí tenemos uno nuevo que nos deja ver la verdadera forma de un personaje muy importante para Teyvat que hasta ahora solo habíamos conocido en historias, estatuas y en forma de Dodoco. En el corto animado ‘Otro prologo’ de Genshin Impact conocimos la que pudo haber sido la historia de Varka de boca de nada más y nada menos que Barbeloth, la poderosa bruja ‘Trimegistus’ miembro del Aquellare y maestra de Mona.

Según este video, Varka pudo haber sido el héroe de Mondstadt que hubiera derrotado a Dvalin junto a Barbatos en lugar de la viajera, pero tras superar la prueba del Aquelarre y mirar en el Astrolabio de ‘B’, prefirió dejar de lado la gloria y viajar a Nod Krai para enfrentar el poder del Abismo antes de que se expandiera. Pueden ver el video en el canal oficial de Genshin Impact en YouTube y a continuación.

¡No olviden ponerle los subtítulos en español!

Esta historia sobre Varka es muy interesante, pero lo que más nos impresionó a los estudiosos del ‘lore’ de Genshin Impact fue ver por fin la verdadera apariencia (bueno, supuesta verdadera apariencia porque es una bruja después de todo) de Barbeloth. Este personaje ha sido mencionado desde hace más de cinco años en las primeras versiones del juego, cuando Mona nos hablaba de la «vieja bruja» que era su maestra y a la que pretendía superar como astróloga.

En realidad ya habíamos conocido a Barbeloth antes, pero solo se nos había presentado en forma de Dodoco cuando asistimos a la prueba de Alice contra el Ajedrez Guardapuertas, cuando la Viajera y Albedo buscaban que le dieran una vida humana a Durin. También vimos una estatua de ella en nuestra aventura en Simulanka.

Como era de esperarse, la revelación de la apariencia real de la bruja Barbeloth en este corto animado de Genshin Impact de inmediato hizo comenzar los rumores de que podría convertirse en un personaje controlable en el futuro. No sería la primera miembro del Aquelarre en hacerlo, ya que estamos a la espera de la llegada de los banners de Nicole y Alice este año… supuestamente.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para dispositivos móviles iOS y Android, para las consolas PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Epic Games Store.