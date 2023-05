Barbie y The Last of Us se unen al Salón de la fama del videojuego

El museo The Strong de Nueva York —hogar del Salón de la fama del videojuego— anunció cuáles serán los títulos en ingresar a su prestigioso listado. Los juegos que ingresarán al Salón de la fama del videojuego en 2023 son Barbie Fashion Designer, Computer Space,The Last of Us yWii Sports.

Entre los finalistas a ingresar este año también se encontraban Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake y Wizardry. Pero se quedaron atrás.

Los cuatro juegos ingresados serán parte de una nueva exposición del museo que iniciará el 30 de junio de 2023. Estarán inaugurando una nueva ala del edificio.

Wii Sports es uno de los juegos más populares, influyentes y mejor vendidos de la historia de los videojuegos, por lo que su inducción al Salón de la Fama no resulta extraña. Lo mismo podemos decir de Computer Space, que fue el primer videojuego lanzado comercialmente y el primer juego de arcade. Su importancia histórica está fuera de cualquier duda.

The Last of Us es ampliamente considerado uno de los mejores juegos modernos y su popularidad se disparó gracias a la reciente serie de HBO. Por su parte, Barbie Fashion Designer fue uno de los mayores éxitos de la época de los juegos para PC en CD-ROM. Llevó a cientos de niñas —y niños también— a interesarse por el diseño de modas, los computadores y los videojuegos.

Es un poco triste ver que títulos tan importantes como Age of Empires y Quake se hayan quedado por fuera del listad. Pero estas fueron excelentes elecciones.

¿Cuáles juegos son parte del salón de la fama del videojuego?

Los otros juegos que son parte del Salón de la Fama del videojuego del museo The Strong junto a los inducidos en 2023 Barbie Fashion Designer, Computer Space,The Last of Us yWii Sports son los siguientes:

Pac-Man, Doom, Pong, Super Mario Bros., World of Warcraft, Tetris, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, GTA III, Pokémon Red/Blue, Street Fighter II, Donkey Kong, Halo, FFVII, John Madden’s Football, Tomb Raider, Spacewar!, Microsoft Solitaire, Mortal Kombat, Colossal Cave Adventure, Super Mario Kart, Centipede, King’s Quest, Minecraft, Bejeweled, Where in the World is Carmen Sandiego?, Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, Starcraft, Dance Dance Revolution, Ms. Pac-Man, Civilization y Zelda: Ocarina of Time

Fuente: museo The Strong