Videojuegos

Barkour, por fin un juego de sigilo para chicos buenos

¿Quién soltó al perro… en una misión ultrasecreta?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Varsav Game Studios, creadores de Bee Simulator, regresan al mundo de los héroes animales con Barkour, una vibrante combinación de acción, sigilo y parkour canino. En Barkour, te pones en la piel del Agente T.H.U.N.D.E.R., un agente especial de cuatro patas equipado con dispositivos de alta tecnología, agilidad acrobática y un encanto canino innegable. Desde la infiltración sigilosa hasta el combate directo o las impresionantes carreras de parkour, cada misión ofrece a los jugadores la libertad de elegir su propia estrategia.

Un agente serio y un perro no tan serio: T.H.U.N.D.E.R. puede ser un agente profesional, pero en el fondo sigue moviendo la cola, moviendo las orejas y comportándose como un perro de verdad.

- Publicidad -

Combina sigilo, ladridos y combate: cada partida es única. Escápate de los enemigos, ataca con fuerza o supéralos con agilidad.

Un sinfín de artilugios de alta tecnología: desde gancho hasta lanzacohetes, equípate con herramientas dignas de un T.H.U.N.D.E.R. de cuatro patas, el Agente T.H.U.N.D.E.R.

Mundos diversos por explorar: castillo gótico, invernadero peligroso, parque de atracciones tenebroso, cuartel general secreto y mucho más.

Un demo de Barkour ya está disponible en Steam pero el juego solo saldrá hasta el 2026, así que todos los agentes caninos tendrán que esperar hasta nueva orden.

¿Puedo acariciar al perro? ▼(´ᴥ`)▼
Estos son los cambios que tendrá Harbor en Valorant con el rediseño de noviembre 2025
State of Play Japan: cómo y a qué hora ver todos los anuncios de nuevos juegos de Japón y Asia
El juego móvil Resident Evil Survival Unit ya tiene fecha de lanzamiento, aquí tienen toda la información
El nuevo corto animado de Los Simpson x Fortnite trae una lluvia de rosquillas y un ejército de clones de Homero
Este es Zaheen: habilidades y fecha de lanzamiento del nuevo personaje de LoL
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior La tercera temporada de Record of Ragnarok ya tiene fecha de estreno
No hay comentarios

Lo último

La tercera temporada de Record of Ragnarok ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga
Street Fighter 6 es el último juego en que veremos a las leyendas de SF IV competir contra los profesionales más jóvenes
Esports
 Capcom Cup 12: campeón y resultados del World Warrior South America West de Street Fighter 6
Esports
Calendario de fechas, equipos y todo sobre el torneo Game Changers Championship 2025 de Valorant
Esports