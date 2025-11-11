Barkour, por fin un juego de sigilo para chicos buenos

Varsav Game Studios, creadores de Bee Simulator, regresan al mundo de los héroes animales con Barkour, una vibrante combinación de acción, sigilo y parkour canino. En Barkour, te pones en la piel del Agente T.H.U.N.D.E.R., un agente especial de cuatro patas equipado con dispositivos de alta tecnología, agilidad acrobática y un encanto canino innegable. Desde la infiltración sigilosa hasta el combate directo o las impresionantes carreras de parkour, cada misión ofrece a los jugadores la libertad de elegir su propia estrategia.

Un agente serio y un perro no tan serio: T.H.U.N.D.E.R. puede ser un agente profesional, pero en el fondo sigue moviendo la cola, moviendo las orejas y comportándose como un perro de verdad.

Combina sigilo, ladridos y combate: cada partida es única. Escápate de los enemigos, ataca con fuerza o supéralos con agilidad.

Un sinfín de artilugios de alta tecnología: desde gancho hasta lanzacohetes, equípate con herramientas dignas de un T.H.U.N.D.E.R. de cuatro patas, el Agente T.H.U.N.D.E.R.

Mundos diversos por explorar: castillo gótico, invernadero peligroso, parque de atracciones tenebroso, cuartel general secreto y mucho más.

Un demo de Barkour ya está disponible en Steam pero el juego solo saldrá hasta el 2026, así que todos los agentes caninos tendrán que esperar hasta nueva orden.