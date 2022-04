No es un secreto para nadie que el más reciente juego bélico de DICE fue lanzado con muchos problemas. La misma EA lo ha aceptado. Como se ha vuelto común, muchos títulos tratan de arreglar los problemas de su lanzamiento con numerosos parches que no solo corrigen errores, sino que agregan contenido que pudo quedar faltando. Ese es el caso de Battlefield 2042, que finalmente recibió la funcionalidad de chat de voz en la reciente actualización 4.0.

Agradecemos que el estudio esté trabajando fuertemente para arreglar su juego. Pero de todos modos resulta incomprensible que algo considerado estándar en esta clase de juegos se haya tardado tanto en llegar.

Él parche de actualización 4.0 está disponible para Battlefield 2042 desde el martes 19 de abril de 2022 así que ya podemos usar el chat de voz o VoIP (Voice over Internet Protocol). Contamos con dos canales para elegir: Party y Squad. La configuración se puede ajustar a través de ‘Opciones > Sonido/Voz > Chat’ mientras estamos en el juego.

Esta no es la única novedad que tiene este parche. El marcador de puntaje ha sido actualizado para mostrarse en la interfaz al final de las partidas. También contiene cientos de cambios y correcciones de errores derivados de los comentarios de la comunidad. Entre los más notables están los ajustes en los accesorios para las armas, una solución al bug que se producía al revivir cerca de objetos, correcciones para los equipamientos y una solución para los jugadores que no pueden apuntar con la mira del arma (ADS o aim down sights) después de salir de un vehículo.

Si quieren conocer más detalles sobre la llegada del chat de voz y demás cambios del parceh de la actualización 4.0, den una mirada a las notas del parche en el sitio web oficial de Battlefield 2042.

EA también anunció que una nueva actualización del juego está programada para lanzarse en mayo. Se enfocará en más mejoras de calidad de vida y correcciones de errores antes del lanzamiento de la Temporada 1.

Fuente: EA