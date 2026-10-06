Videojuegos

Battlefield 6: así es el mapa de Las Vegas y el Área 51, la cual tendrá una colaboración con Dead Space

La nueva temporada de Battlefield 6 llega el 13 de octubre y este es el primer vistazo a dos de sus nuevos mapas.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Battlefield Studios y EA han publicado un nuevo tráiler de jugabilidad de la quinta temporada de Battlefield 6 y REDSEC. Esta actualización, catalogada por los desarrolladores como la más grande que ha recibido Battlefield 6 hasta la fecha, estará disponible a partir del 13 de octubre e integrará al título nuevas armas, vehículos, modos de juego y el regreso de varias funciones solicitadas por la comunidad.

¿Qué sabemos de Las Vegas y el Área 51, los nuevos mapas de Battlefield 6?

La quinta temporada de Battlefield 6 añadirá un total de tres mapas al juego y el nuevo adelanto muestra la ambientación del mapa de Las Vegas; más precisamente en el emblemático Vegas Strip. Aquí, los jugadores podrán combatir directamente a través de los casinos y las avenidas llenas de señales de neón, causando una enorme destrucción estructural en los edificios del área. Por otro lado, el mapa enfocado en el Área 51 lleva por nombre «Raid Restricted». Esta locación destaca por presentar un desierto abierto con un ambiente propicio para las batallas con jets y además un sistema de túneles subterráneos secretos diseñados para intensos enfrentamientos directos y con tanques.

- Publicidad -

Adicionalmente, la rotación de mapas incluirá versiones actualizadas y rediseñadas de New Sobek City y Blackwell Fields. Junto con las nuevas ubicaciones, los usuarios recibirán un arsenal compuesto por seis armas (MK 24, Noveske N4, MCX Rattler LT, Zastava M84 M, MK 1 Mod 0 y Cadex CDX-40) y dos vehículos pesados: el bombardero B-1B Lancer y el sistema de cohetes M142 HIMARS. A esto se l e suma la operación temática «High Roller», la llegada del del modo Rapid Royale para REDSEC, partidas clasificatorias (Ranked Battle Royale), un evento especial de Halloween en colaboración con Dead Space, y el esperado retorno de características clave como el navegador de servidores, las listas de clasificación y la creación de pelotones.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego
 Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega…
¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora también disponibles para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch
 ¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora también disponibles…
PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta, podemos esperar más juegos aún tras la dividida recepción de sus últimas entregas
 PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta, podemos esperar…

Fuente: comunicado de prensa de Electronic Arts

Más de:
Battlefield 6 Battlefield 6
Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana estrenan skins de True Damage en League of Legends con la nueva canción Know My Name
Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego
Ya hay fecha de lanzamiento definida para Warhammer Survivors, el juego ‘tipo Vampire Survivors’ que combina 40K con Age of Sigmar
La colaboración de Hollow Knight con Fortnite deja ver los objetos cosméticos que llegarán a la tienda
¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora también disponibles para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego
Siguiente artículo Ekko, Akali, Yasuo, Senna y Qiyana estrenan skins de True Damage en League of Legends con la nueva canción Know My Name
No hay comentarios

Lo último

Fecha, hora, equipos y como ver Worlds 2026, el torneo más importante de League of Legends
Esports
PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta, podemos esperar más juegos aún tras la dividida recepción de sus últimas entregas
Videojuegos
La secuela de la película KPop Demon Hunters tendrá un amplio estreno en cines, antes de su ‘streaming’ por Netflix
Cine y TV
El libro arte de Silent Hill f nos deja apreciar la belleza en los horrores que enfrenta Hinako
Cultura POP