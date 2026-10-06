Battlefield 6: así es el mapa de Las Vegas y el Área 51, la cual tendrá una colaboración con Dead Space

Battlefield Studios y EA han publicado un nuevo tráiler de jugabilidad de la quinta temporada de Battlefield 6 y REDSEC. Esta actualización, catalogada por los desarrolladores como la más grande que ha recibido Battlefield 6 hasta la fecha, estará disponible a partir del 13 de octubre e integrará al título nuevas armas, vehículos, modos de juego y el regreso de varias funciones solicitadas por la comunidad.

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¿Qué sabemos de Las Vegas y el Área 51, los nuevos mapas de Battlefield 6?

La quinta temporada de Battlefield 6 añadirá un total de tres mapas al juego y el nuevo adelanto muestra la ambientación del mapa de Las Vegas; más precisamente en el emblemático Vegas Strip. Aquí, los jugadores podrán combatir directamente a través de los casinos y las avenidas llenas de señales de neón, causando una enorme destrucción estructural en los edificios del área. Por otro lado, el mapa enfocado en el Área 51 lleva por nombre «Raid Restricted». Esta locación destaca por presentar un desierto abierto con un ambiente propicio para las batallas con jets y además un sistema de túneles subterráneos secretos diseñados para intensos enfrentamientos directos y con tanques.

Adicionalmente, la rotación de mapas incluirá versiones actualizadas y rediseñadas de New Sobek City y Blackwell Fields. Junto con las nuevas ubicaciones, los usuarios recibirán un arsenal compuesto por seis armas (MK 24, Noveske N4, MCX Rattler LT, Zastava M84 M, MK 1 Mod 0 y Cadex CDX-40) y dos vehículos pesados: el bombardero B-1B Lancer y el sistema de cohetes M142 HIMARS. A esto se l e suma la operación temática «High Roller», la llegada del del modo Rapid Royale para REDSEC, partidas clasificatorias (Ranked Battle Royale), un evento especial de Halloween en colaboración con Dead Space, y el esperado retorno de características clave como el navegador de servidores, las listas de clasificación y la creación de pelotones.

Fuente: comunicado de prensa de Electronic Arts