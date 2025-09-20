Battlefield 6: estos son nuestras primeras impresiones del multijugador a gran escala

Tras la reciente beta abierta de Battlefield 6, la cual estuvo centrada en el combate de infantería, Electronic Arts invitó a un grupo selecto de periodistas y creadores de contenido —entre los que GamerFocus hizo parte— tuvo la oportunidad de probar de primera mano lo que muchos veteranos de la serie esperaban: los mapas a gran escala y la guerra con vehículos que siempre han hecho que Battlefield destaque entre otros FPS. Durante una sesión de juego de aproximadamente cuatro horas exploramos dos nuevos mapas y un modo de juego inédito presente en Battlefield 6. Adicionalmente, las sesiones de prueba incluyeron a miembros de los equipos de desarrollo y bots controlados por IA, los cuales no representaban un desafío significativo. Gracias a esto pudimos probar libremente las armas, el equipo y los vehículos del juego.

Un Mapa extenso que evocan la esencia de los primeros Battlefield

La prueba a la que tuvimos acceso se enfocó en dos mapas diseñados para la guerra a gran escala —Mirak Valley

y Operation Firestorm— junto con un nuevo modo llamado Escalation. De los dos mapas, Mirak Valley fue el más grande. Ambientado en Tayikistán, Mirak Valley cuenta con un vasto paisaje diseñado para soportar infantería, tanques, helicópteros e incluso jets. El mapa combina terrenos abiertos y espacios reducidos para el combate cercano, concentrados en un área de construcción y puntos de captura centrales. Eso sí, el protagonista en Mirak Valley es el combate con vehículos. Sin embargo, para el lanzamiento de Battlefield 6, Mirak Valley tendrá zonas de combate a medida para los modos a menor escala.

El sistema de destrucción mejorado de Battlefield 6 permite que las paredes y estructuras al caer alteren la geografía del mapa, creando —en algunas situaciones— nuevas rutas o puntos de acceso.

Home sweet home

Operation Firestorm se siente diminuto en comparación a Mirak Valley.

Los campos petroleros de Operation Firestorm de Battlefield 3 regresan en esta sexta entrega con una recreación fiel que resulta familiar para los veteranos de la saga. Sin embargo, no se puede negar que Operation Firestorm se ha beneficiado de las mejoras de Battlefield 6 como el sistema de destrucción mejorado y líneas de visión rediseñadas.

Al igual que en Mirak Valley, las áreas abiertas y planas de este mapa hacen que los vehículos sean esenciales, no solo para el transporte, sino también para evadir ataques aéreos y francotiradores de largo alcance. Por otro lado, los jugadores que prefieren el combate con armas de fuego se ven obligados a adoptar un estilo más estratégico. Ya que, deben estar usando los vehículos para llegar a las zonas de combate, atrincherarse defensivamente y usar el entorno para cubrirse. No obstante, también está la opción de posicionarse en un punto muy alto para aprovechar el daño de los rifles francotirador.

¿Cómo es el modo Escalation de Battlefield 6?

Escalation es, básicamente, una variante del clásico modo Conquest. Ya que, el objetivo es sostener la mayoría de los puntos de captura para llenar una barra de progreso. El primer equipo en asegurar tres rondas gana la partida. La principal diferencia entre Escalation y Conquest es un mecanismo que obliga a llevar a la acción a zonas más reducidas a medida que avanza la partida. Por ejemplo, a medida que una ronda progresa, el número de objetivos en el mapa se reduce. Esto obliga a los jugadores a concentrarse en zonas cada vez más pequeñas. Como resultado, a medida que avanza la partida, todo se va volviendo más caótico, pero divertido.

¿Cómo se siente el gunplay de Battlefield 6?

En el apartado de movimiento, se ha hecho más rígido. En cuanto a las armas, Battlefield 6 cuenta con mejoras en el retroceso de los rifles semiautomáticos, mientras que las escopetas, aunque ajustadas, siguen siendo efectivas a corta distancia. Sin embargo, se ha vuelto acertar a enemigos a larga distancia, se siente más complicado con la mayoría de las armas, con excepción de los rifles de francotirador. La escasez de munición con los kits base forzó a los jugadores a recoger kits de enemigos, un sistema que no se siente del todo orgánico —igual teniendo en cuenta que solo fueron cuatro horas de juego—.

Los vehículos, en especial, los tanques y helicópteros son fundamentales para conquistar el territorio enemigo. Una adición positiva es el impulso temporal para vehículos terrestres, aunque el control de los vehículos aéreos sigue requiriendo una prolongada curva de aprendizaje para poder hacerlo de manera correcta. Además de los ajustes de jugabilidad, el regreso del sistema de clases permite una personalización más profunda. Cada una de las cuatro clases principales (Assault, Support, Engineer, Recon) ahora cuenta con dos opciones de entrenamiento, o especializaciones, que adaptan el rol a diferentes estilos de juego. Por ejemplo, la clase de Asalto puede enfocarse en la recuperación de daño o en el uso de granadas, mientras que el Ingeniero puede ser un especialista en destruir vehículos o un refuerzo de equipo.

Ahora solo resta esperar al 10 de octubre para conocer a fondo todo lo que Battlefield 6 tiene para ofrecer, pero debemos decir que hemos quedado muy satisfechos con este poco tiempo y contenido al que tuvimos acceso.

Impresiones del multijugador de Battlefield 6 hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por Electronic Arts.