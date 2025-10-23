Battlefield 6: impresiones y toda la información de la primera temporada de contenido

El lanzamiento de Battlefield 6 con siete millones de ventas en solo tres días, demostró que la franquicia de EA aún es no solo un serio competidor para el omnipresente Call of Duty, sino que también demostró que la fórmula creada por Johan Persson aún se puede sentir fresca. Sin embargo, la pregunta clave no era si Battlefield Studios acertaría en el lanzamiento del 10 de octubre, sino si tendría la visión y el contenido para mantener el éxito a largo plazo.

¿Cuándo sale o estará disponible, la primera temporada de Battlefield 6?

El contenido de la primera temporada, de Battlefield 6 comienza el 28 de octubre. Sin embargo, nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar algunos de los nuevos mapas y modos. Durante la primera temporada serán agregados a Battlefield 6 dos mapas, dos nuevos modos de juego; así como también armas, accesorios y vehículos.

Las cerca de cuatro horas que estuvimos probando el contenido de la primera temporada de Battlefield 6 nos han dejado con un buen sabor de boca. El primer contenido que probamos fue el nuevo mapa a gran escala: Blackwell Fields. Este mapa —visualmente impactante— se encuentra ambientado en una base aérea estadounidense reutilizada en las desoladas tierras baldías de California. Si bien al principio su terreno excepcionalmente abierto y sus líneas de visión despejadas pueden intimidar, sobre todo, por la facilidad que tienen los francotiradores para apuntar a sus objetivos.

Blackwell Fields es un mapa con toda la esencia de Battlefield

El mapa canaliza hábilmente a los jugadores hacia enfrentamientos intensos y cerrados.

El diseño de Blackwell Fields fuerza inherentemente la coordinación de escuadrón. Ya que, la dominación en este mapa se consigue coordinando el uso de vehículos áreos y terrestres con un buen posicionamiento de la infantería para que pueda ya sea flanqueando con rifles francotiradores o también usando armas antiaéreas para mantener a raya a los helicópteros o jets enemigos.

Adicionalmente, la magnitud del espacio obliga a usar vehículos terrestres para poder llegar de manera más eficiente a los objetivos, lo cual fomenta el uso y relevancia de la clase Ingeniero para la reparación de los vehículos. Este mapa tiene todo el potencial para convertirse en un nuevo favorito de la comunidad. Sin embargo, ahora que hemos probado Blackwell Fields no podemos dejar de pensar en la llegada de “Winter Offensive”; mapa que llegará en diciembre de 2025.

Nuevos Modos: Innovación con Riesgos Inherentes

Con el inicio de la primera temporada de Battlefield 6 el 28 de octubre, los jugadores podrán probar Strikepoint. Este es un nuevo modo 4 Vs. 4 donde los escuadrones luchan por un objetivo central con una sola vida. Este nuevo modo, el cual brinda una alternativa a Team Deathmatch o Search & Destroy, cuenta con una dinámica de ida y vuelta entre escuadrones con objetivos claros y tiempos de espera rápidos. No obstante, este modo exige un mejor control por parte del jugador y un conocimiento del mapa. De lo contrario, No obstante, en las zonas estrechas y largas de Strikepoint, si un escuadrón elimina al equipo contrario y se apresura hacia la única ruta de salida del área de reaparición, puede crear un “cuello de botella” y dominar al equipo contrario sin que este pueda defenderse de manera justa.

Con el inicio de la primera temporada de Battlefield 6, EA reintroduce los Battle Pickups

Por otro lado, en Sabotage, el modo 8 Vs. 8 que llega en la segunda ola de contenido que estará disponible desde el 18 de noviembre, tendremos que defender u destruir artefactos en un espacio muy condensado. Este nuevo modo tiene potencial, pero la velocidad del TTK (Time to Kill) de Battlefield 6 en estos entornos cerrados podría dificultar la planificación y ejecución táctica, convirtiendo el juego en una serie de tiroteos caóticos en lugar de enfrentamientos posicionales con una estrategia en grupo.

Esta primera temporada de contenido gratuito para los jugadores de Battlefield 6 no solo busca satisfacer a los veteranos de la franquicia; sino también se arriesga a innovar con nuevos modos que —si bien no siempre resuenan con los principios de la franquicia— cuentan con ideas interesantes, pero que esperamos que tengan algunos ajustes antes de salir al aire.

Impresiones de la primera temporada de Battlefield 6 hechas con un acceso anticipado del DLC de la p rimera temporada del DLC.