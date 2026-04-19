Battlefield 6: nuevos mapas, batallas navales y todo lo que llega en las temporada del 2026 al juego

Battlefield Studios ha compartido sus planes de contenido para el 2026 referente a Battlefield 6 y REDSEC. El plan de contenido se divide en tres etapas principales —Temporadas 3, 4 y 5— que introducen tanto nuevos entornos y el regreso de mapas clásicos de la franquicia. Pero esto no es todo, ya que, EA también anunció la implementación de mejoras solicitadas por los jugadores de Battlefield 6.

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¿Cuándo inicia la tercera temporada de Battlefield 6?

La tercera temporada de Battlefield 6 comenzará oficialmente el martes 12 de mayo. El pilar central de esta actualización es la incorporación de una reimaginación del mapa Golmud Railway del juego Battlefield 4. Este mapa se sitúa geográficamente en Tayikistán y —según los desarrolladores— será el mapa más extenso de Battlefield 6 hasta la fecha, superando en casi cuatro veces el tamaño de Mirak Valley. Entre las modificaciones que tendrá Golmud Railway —además de la optimización de sus gráficos all hardware actual— es la inclusión de espacios aéreos ampliados y nuevas zonas de cobertura diseñadas para las particularidades de la sexta entrega.

Adicional este mapa, conforme avance la tercera temporada, llegará a Battlefield 6 una versión actualizada de Grand Bazaar de Battlefield 3. Esta nueva versión de este mapa, aunque mantendrá la estructura de callejones y espacios cerrados que caracterizó al original, su diseño será ajustado para aumentar la frecuencia de los enfrentamientos directos. Finalmente, la tercera temporada dará inicia a las partidas clasificatorias para cuartetos en REDSEC. En cuanto a otros modos de juego con partidas clasificatorias, Battlefield Studios confirmó que mediante avanza el inicio del modo competitivo en REDSEC estudiarán cuáles serán los siguientes modos del juego en recibir esta opción para el multijugador en línea.

¿Cuál será el contenido que tendrá la cuarta temporada de Battlefield 6?

Prevista para mediados de año, la cuarta temporada de Battlefield 6 reintroduce la guerra naval al juego. Esta actualización afectará tanto al modo multijugador tradicional de Battlefield 6 como a REDSEC y el mapa principal de esta temporada será Arrecife de Tsuru (Tsuru Reef), una locación situada en el Pacífico que desplazará a Golmud Railway como el escenario más grande de Battlefield 6.

Con la llegada de la guerra naval, la cuarta temporada introduce mecánicas específicas para el entorno marítimo. La tecnología que simula el comportamiento del agua afectará el movimiento de los vehículos y la visibilidad, permitiendo el uso de las olas para realizar emboscadas o coberturas. Desde la llegada de Tsuru Reef, se podrán pilotear portaaviones con cabinas de vuelo funcionales, permitiendo una simulación más realista del despliegue aéreo en una guerra naval. Las pruebas de este mapa pronto iniciarán en Battlefield Labs.

¿Qué sabemos de la quinta temporada de Battlefield 6?

Este año 2026 será el inicio del competitivo oficial de REDSEC, el cual incluirá el feedback recolectado en las partidas clasificatorias.

El ciclo de 2026 concluirá con la Temporada 5. Aunque los detalles específicos sobre la ubicación geográfica se mantienen bajo reserva, se ha confirmado que será una locación inédita en la franquicia. El rasgo distintivo de este cierre de año será la publicación simultánea de tres nuevos mapas en una sola temporada, un volumen de contenido superior al de las actualizaciones previas. Adicionalmente, Battlefield Studios ha confirmado que las siguientes características llegarán a lo largo del 2026 al juego:

Característica Descripción Buscador de Servidores Regreso de los servidores permanentes para facilitar la creación de comunidades. Chat por proximidad Comunicación por voz basada en la distancia entre personajes. Modo Espectador Herramientas avanzadas para la observación de partidas. Marcadores de clasificación Tablas de estadísticas globales y regionales. Pelotones Sistemas de gestión de clanes o grupos de jugadores.

Fuente: EA