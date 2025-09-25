Battlefield 6: primeras impresiones y detalles de la campaña

La semana pasada, les contamos nuestra experiencia con el multijugador masivo de Battlefield 6. Ahora, Electronic Arts ha vuelto a invitar a probar su próximo FPS. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar una característica largamente esperada por los fanáticos de la franquicia; esta es la campaña o el modo historia de Battlefield 6. Así que en estas nuevas impresiones, les contaremos nuestra experiencia durante las tres misiones del modo historia de Battlefield 6 que pudimos probar.

¿Cuál es la historia de Battlefield 6?

La historia de Battlefield 6 se sitúa en año 2027, en medio de un periodo de inestabilidad global. La OTAN está al borde del colapso, lo que crea un vacío de poder aprovechado por la corporación militar privada Pax Armata. Nosotros seguiremos la historia de Dagger 13, un escuadrón de élite de cuatro miembros de los Marine Raiders, mientras se despliegan en distintos continentes para frenar la creciente influencia de Pax Armata. La campaña completa consta de nueve misiones, diseñadas para destacar diferentes estilos de juego. Los jugadores asumirán el papel de diversos miembros de Dagger 13, cada uno con un rol de combate específico que corresponde con cada una de las clases del multijugador.

Operation Gladus

Operation Gladus es la tercera misión de la campaña, ambientada en la ciudad de Gibraltar. La misión comienza con un asalto anfibio en el que el jugador controla la torreta de un tanque para proporcionar fuego de cobertura a las tropas que avanzan. A medida que la acción progresa, el combate se traslada a las calles estrechas de la ciudad, donde el jugador debe continuar a pie. En esta fase, el enfoque táctico cambia, y reparar un tanque aliado se vuelve tan crucial como enfrentarse a las fuerzas enemigas con lanzagranadas o lanzacohetes (RPG). El combate en Gibraltar se caracteriza por su destrucción controlada. Ya que, el jugador puede derribar fuertes enemigos y causar daños considerables a la infraestructura urbana para crear nuevas rutas o poder tomar por sorpresa a las tropas enemigas.

No Sleep

La quinta misión, titulada No Sleep, nos transportó a las calles a Brooklyn, Nueva York, en un escenario nocturno. La misión se centra en combates de cerca y verticalidad, con la tarea de asaltar el cuartel general de Pax Armata. Equipado con visión nocturna y miras térmicas, el jugador debe navegar por las calles y edificios de la ciudad, participando en intensos tiroteos.

Esta misión introduce la destrucción de entornos en interiores, permitiendo a los jugadores demoler paredes, puertas e incluso pisos con un martillo de demolición. Esta herramienta no solo sirve para la destrucción superficial, sino que puede crear nuevas rutas y alterar la forma del campo de batalla. La misión mantiene un ritmo acelerado, combinando los tiroteos con una persecución de vehículos.

Operation Ember Strike

Operation Ember Strike es la misión más abierta y de estilo sandbox de las tres que tuvimos la oportunidad de probar. Esta misión de amplia geografía se lleva a cabo en Tayikistán. Aquí, el jugador asume el rol de Simone “Gecko” Espina, la especialista en reconocimiento del escuadrón, equipada con un rifle de francotirador y un dron que puede marcar enemigos y lanzar bombas. El objetivo de la misión es desactivar varios emplazamientos de misiles tierra aire distribuidos a lo largo del mapa. En una parte de la misión, tendremos la libertad de elegir nuestro objetivo en el orden y de la manera que prefiramos.

Esta libertad que permite esta misión en un mapa tan amplio permite tanto un enfoque sigiloso como una estrategia más directa de “disparar y arrasar”. La misión concluye con un evento cinematográfico de gran escala que involucra la destrucción de una presa hidroeléctrica, mostrando el nivel de destrucción que el motor del juego puede alcanzar.

La campaña de Battlefield 6 sirve como una puerta de entrada al universo multijugador. Ya que, durante las misiones se nos introducirán a los personajes de Dagger 13 y sus roles de clase. Esto se refuerza con la estructura de cada misión, la cual está diseñada para resaltar los diferentes aspectos del mundo de Battlefield 6. Por otro lado, las órdenes de escuadrón permiten una sensación de juego en equipo —a pesar de que esta campaña no cuenta con elementos multijugador. Ahora solo resta esperar al lanzamiento del juego para poder experimentar las nueve misiones que EA tiene diseñadas para Battlefield 6.

Primeras impresiones dela campaña de Battlefield 6 hechas con un acceso anticipado provisto por Electronic Arts.