Podemos jugar Battlefield 6 gratis durante una semana completa (noviembre 2025)

A estas alturas ya es más que claro que Call of Duty: Black Ops 7 no va a ser el gran título multijugador de disparos del año y que ese mérito pertenecerá a Arc Raiders (que no lo merece por su uso de IA) o a la más reciente entrega de la saga militar de Electronic Arts. Si no han comprado Battlefield 6 y sienten curiosidad hacia él, tienen que aprovechar a jugarlo gratis durante esta prueba gratuita.

La prueba gratis de Battlefield 6 estará disponible entre el martes 25 de noviembre y el martes 2 de diciembre de 2025. Durante este tiempo tendremos acceso a cinco modos multijugador en tres mapas diferentes. Una vez empiece la prueba, busquen el ‘Free Trial’ en la plataforma digital de su elección (Steam, EA App, PlayStation Store o Xbox) y descárguenla.

Una vez termine el periodo de prueba, dejará de funcionar y tendrán que comprar el juego completo si quieren seguir participando en partidas.

Esta prueba gratis es parte de la actualización Resistencia de California.

Estas son todas las novedades que trae esta actualización:

Battlefield 6 Nuevo mapa: Eastwood Nuevo modo: Sabotaje Nuevo vehículo: Turfpro PTV Royale (el vehículo más mortal en el Fairway) Prueba gratis de

Battlefield REDSEC Nueva misión de Eliminación: Rodeo Battle Royale: Nuevos contenedores de información seguros (escondites de los preparacionistas)

Contenido compartido entre Battlefield 6 / Battlefield REDSEC Nueva escopeta – DB-12 Nueva arma de cinturón – M357 Trait Nuevo accesorio – Tope de mano delgado



Incluso si no planean comprar el juego, pueden aprovechar la prueba gratuita para disfrutar de un buen rato jugando con amigos.