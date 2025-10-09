Battlefield 6 – Reseña (PS5)

Después de más de una década de idas, tropiezos y reinvenciones, Battlefield 6 llega con una promesa directa: volver a la esencia. Desde su anuncio, sus desarrolladores han insistido en que esta entrega representa un “nuevo comienzo” para la franquicia. Aún es pronto para darle la razón, pero por fin se siente que la serie encontró un rumbo más firme, uno que recuerda por qué muchos amamos perder horas montados en un tanque o dominando la conducción de un jet.

Todo comienza en una interfaz que deja claras las intenciones del juego: ser directa, funcional y llevarnos rápido a la acción. Con apenas un par de clics podemos saltar a cualquiera de sus experiencias: una campaña pensada para disfrutar sin complicaciones, un campo de práctica donde probar armas y vehículos, el multijugador con sus modos principales listos para el combate y una sección de comunidad que concentra las novedades del renovado Portal.

Un prólogo a la guerra

La campaña de Battlefield 6 tiene una duración cercana a las doce horas y gira en torno al escuadrón Dagger 13, un grupo de operativos encargado de frenar los planes de PAX Armada, un ejército mercenario transnacional que amenaza con desatar una crisis global y destruir a la OTAN. La trama es directa, funcional y deja varios cabos sueltos pensando en una secuela. Pero cumple su cometido principal: ofrecer un espectáculo de acción bélica con secuencias explosivas y ritmo cinematográfico.

Por eso podría decirse que no hay grandes pretensiones narrativas ni personajes memorables para mi gusto y aunque todos los operadores que usamos son norteamericanos y gran parte de la aventura sucede en territorio de Estados Unidos. El guíon no se moja con las polémicas del presente y funciona más como hilo conductor para una serie de misiones espectaculares.

Las misiones recorren casi todos los entornos que luego veremos en el multijugador, desde ciudades devastadas hasta desiertos abiertos o represas y planicies en Asia. En sí, la campaña se siente como un recorrido guiado por los escenarios del juego. Y eso no está mal. Sirve como una especie de tutorial disfrazado de aventura, ideal para familiarizarse con las distintas clases, gadgets y dinámicas antes de saltar al campo de batalla real.

No todos los vehículos o armas del multijugador están disponibles aquí, pero sí lo suficiente para aprender cómo funciona el ecosistema de combate. Además, hay coleccionables, trofeos y distintos niveles de dificultad que invitan a rejugar.

La estrategia del caos

Lo cierto es que el corazón del juego sigue siendo el multijugador, y aquí el equipo desarrollador de Battlefield 6demuestra que aprendió de sus errores y es que la sensación desde la beta es que está divertido, sin más.

Las partidas recuperan ese equilibrio entre táctica y frenesí que había desaparecido. Los mapas son grandes, variados y llenos de posibilidades; la acción fluye entre momentos de coordinación y caos absoluto. Las explosiones aunque son masivas, no dañan el flujo de la partida.

El ritmo se siente ágil, pero sin perder el peso característico de la serie. No es tan veloz como Call of Duty, ni tan lento como un simulador militar. Está justo en el punto donde Battlefield siempre ha funcionado mejor: donde cada partida puede pasar de la calma a la locura en segundos con solo llegar a una zona específica del mapa.

Además de los clásicos Conquista e irrupción, esta entrega añade el modo Escalada, un nuevo modo rotativo que mezcla reglas dinámicas y control de objetivos. Es uno de los añadidos más entretenidos del juego: caótico, impredecible y con misiones distintas en cada ronda. Eso sí, puede ser confuso al inicio por la cantidad de indicadores en pantalla, pero una vez se entiende ofrece una de las experiencias más divertidas y variadas de la saga.

Las clases son el corazón de Battlefield

El regreso de las cuatro clases clásicas —Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento— es uno de los mayores aciertos. Cada una tiene gadgets y ventajas propias, y aunque ahora cualquier soldado puede usar la mayoría de armas, los roles siguen teniendo sentido.

Ya dedicándole varias horas a todas, para mi gusto personal hasta ahora la más entretenida es el Ingeniero. Es la clase que más opciones ofrece: reparar vehículos, colocar minas, lanzar cohetes. Su equilibrio entre soporte y ofensiva lo convierte en el corazón de cualquier escuadra.

El sistema de progresión también es más claro y satisfactorio. Cumplir objetivos de equipo como capturar zonas, reparar o asistir otorga experiencia para subir de nivel y desbloquear armas y mejoras. La personalización existe, pero no rompe el balance. El enfoque vuelve a estar en la cooperación: un escuadrón completo, con roles bien definidos, siempre tendrá ventaja sobre un grupo improvisado.

Mapas, ritmo y destrucción

Los mapas son, en su mayoría, enormes y variados. Algunos priorizan la verticalidad, otros los espacios abiertos o el combate urbano. Cada uno ofrece múltiples rutas de ataque y zonas que pueden cambiar drásticamente cuando la destrucción entra en juego. No todo el entorno es se va a destruir, pero lo que colapsa, tiene sentido: quitar coberturas, abrir un nuevo espacio para disparo o simplemente, abrirse paso para avanzar.

Esta destrucción “inteligente” hace que cada partida se sienta distinta, sin caer en la demolición total de algunas zonas vista entregas anteriores. Los mejores momentos son aquellos en los que el mapa se transforma a mitad del combate y el jugador debe adaptarse sobre la marcha.

Sin problemas en el flanco

Técnicamente, Battlefield 6 rinde bien en nuestra experiencia en PlayStation 5. Hemos sentido muy pocas caídas de FPS, sobre todo en un par de explosiones en la campaña, y el netcode se comporta de forma estable incluso con partidas masivas. EA tomó la decisión de no incluir ray tracing al lanzamiento para priorizar el rendimiento, y hasta ahora en lo jugado, no ha parecido necesario tampoco.

Hasta ahora nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria, sin embargo esta reseña sigue aún en desarrollo porque aún no hemos tenido la oportunidad de probar el renovado modo Portal (que se ha retrasado su apertura para el lanzamiento oficial) y sentimos que necesitamos jugar mas partidas y conocer el lanzamiento del juego cuando los servers se llenen de jugadores.