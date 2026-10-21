Battlefield 6: Todo lo que deben saber sobre la colaboración con Dead Space de octubre (2026)

Desde que se anunció el inicio de la quinta temporada de Battlefield 6 conocimos que el título tendrá en octubre una colaboración con Dead Space. Este nuevo evento especial de Halloween por tiempo limitado titulado «Dead Space: Convergencia» presenta un escenario hipotético no canónico donde la corrupción de la Efigie se expande en el campo de batalla donde los jugadores se enfrentarán a hordas de enemigos en una experiencia cooperativa, en la cual podrán obtener armamento y diversos objetos coleccionables.

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¿Qué sabemos de la colaboración entre Battlefield 6 y Dead Space?

La colaboración entre Battlefield 6 y Dead Space está disponible a partir del 20 de octubre y se ambienta en el Área 51. La historia comienza cuando las fuerzas de Pax Armata intentaron apoderarse de tecnología clasificada en la base y despertaron una Efigie que permanecía oculta. La señal del artefacto distorsiona la realidad y causa alucinaciones y paranoia en el personal militar, convirtiendo a los soldados en «soldados marcados» que defienden la Efigie y construyen altares en su honor.

El evento principal de la colaboración es la «Incursión de Efigie», una experiencia jugador contra entorno (PvE) para 16 jugadores. Los participantes deben adentrarse en territorio corrompido, luchar contra oleadas de enemigos y destruir los santuarios de la Efigie para evitar un evento catastrófico denominado «la Convergencia». Asimismo, el evento marca la llegada del icónico rifle de impulsos DS-23, disponible como equipamiento especial en la Incursión de Efigie y también dentro de los modos Battle Royale y Royale rápido mientras dure la colaboración entre Battlefield 6 y Dead Space.

¿Cuáles son las recompensas de la colaboración entre Battlefield 6 y Dead Space?

Durante el evento, que une a los universos de Battlefield 6 y Dead Space, los jugadores pueden obtener una divisa por tiempo limitado llamada semiconductores. Esta moneda se consigue al eliminar soldados marcados en Incursión, completar retos del evento o encontrarla al jugar en Battle Royale y Royale rápido.

Los semiconductores se pueden canjear por diversas recompensas, entre las que destacan:

Aspecto de soldado Aegis VII: Inspirado en los trajes de ingeniería industrial de la saga Dead Space, siendo el premio principal del evento.

Inspirado en los trajes de ingeniería industrial de la saga Dead Space, siendo el premio principal del evento. Aspecto de arma para subfusil Certificado por DRI.

Pegatinas de arma de Dead Space.

Parches de soldado.

Fondos de ficha de juego.

Recompensas adicionales del evento y lotes temáticos en la tienda.

Además de los cosméticos, el mapa del evento incluye elementos como transmisiones extrañas, referencias ocultas y más secretos.

Fuente: EA