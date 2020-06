La saga Battlefield y más juegos de EA son agregados a Steam

Hace algunos días reportamos que varios juegos importantes de EA (Electronic Arts) que solían ser exclusivos de Origin para PC habían aparecido en Steam. Entre estos se encontraban Mirror’s Edge, Sea of Solitude, Plants vs. Zombies: La Batalla por Neighborville, Star Wars Jedi: Fallen Order, Medal of Honor y los títulos de la saga Dragon Age.

En ese momento notamos que muchos de los más populares títulos de esta distribuidora seguían siendo exclusivos de Origin, muy notablemente los más recientes títulos de la saga Battlefield. Bien, eso cambió. Desde el 11 de junio de 2020 también tenemos a Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 y Battlefield V en Steam. Eso no es todo. También aparecieron Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Mass Effect 3 y Mass Effect: Andromeda. Muchos de ellos se encuentran en este momento en oferta.

EA ya avisó que esto no es más que el comienzo. Planea poner al menos 25 de sus títulos en Steam antes de que termine el mes. Esto es parte de una iniciativa para que los jugadores encuentren sus títulos en la mayor cantidad de plataformas y tiendas posibles.

Nos enteraremos sobre otros juegos de esta distribuidora que serán lanzados en Steam durante EA Play Live, un evento que se emitirá el 18 de junio a las 6:00 p.m.

Fuente: comunicado de prensa de EA