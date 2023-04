Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – Reseña

Bayonetta es en la actualidad una propiedad de PlatinumGames ampliamente reconocida, de la que como franquicia tenemos muy poco. Su agraciado rescate por parte de Nintendo le permitió distribuir un segundo y hasta tercer título. Bayonetta 3 fue uno de los juegos más esperados para Switch y aunque se esfuerza, los límites de la consola lo comprometen. Nunca sospechamos que guardaran una sorpresa para la bruja de Umbra a pocos meses de su última entrega. Pero esta vez enfocada en Cereza y el origen de Bayonetta.

Afortunadamente, la saga de Bayonetta se toma un respiro de los estrafalarios combates multiversales para ofrecer una historia más sencilla. Decimos afortunadamente, porque Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon no guarda las misma ambiciones de los tres primeros juegos. Tener a una adolescente Bayonetta como protagonista le permite jugar con la estética y el desarrollo de sus mecánicas. Lo más importante a tener en cuenta es que Cereza todavía no es Bayonetta. Es decir, no la adulta y desparpajada Bayonetta que todos conocemos.

Un cuento de hadas

En Bayonetta Origins, Cereza es la pequeña hija de una bruja de Umbra y un sabio de Lumen, exiliada por los de su clase y a cargo de la ermitaña bruja Morgana. Esta poderosa bruja vive junto al prohibido bosque Avalon y entrena a Cereza en las artes de Umbra. Aunque Morgana es estricta y ve en Cereza un enorme potencial, la pequeña solo desea el poder necesario para rescatar a su cautiva madre Rosa. Ella confecciona un muñeco de peluche como regalo para Cereza, al cual bautiza Cheshire y se aferra como consuelo.

Guiada por la figura de un misterioso chico en sus sueños y pesadillas, Cereza se adentra al bosque Avalon, regido por malvadas hadas. Cuando es perseguida por un grupo de ellas, en medio de su inexperiencia intenta invocar un demonio y este se posesiona del peluche Cheshire. Cereza no sabe pelear, por lo que depende del perdido demonio para sobrevivir en el bosque Avalon. El juego narra la historia como si se tratase de un cuento de hadas en formato de libro digital. Así mismo, su agradable toque artístico de acuarelas y pintura le da un original respiro visual frente a los juegos principales de Bayonetta.

En nuestra reseña de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon destacamos el poder de los cuatro elementos del bosque Avalon.

Como todo cuento clásico, goza de una linealidad obligatoria para desenvolver la historia. Que sea un cuento de hadas, sin embargo, no significa necesariamente que sea para niños. Bayonetta Origins es fantasía oscura que readapta las bases sobre las brujas de Umbra pero lo hace suficientemente accesible a todo público. Mientras los juegos tradicionales de Bayonetta requieren destreza con el control y uso de combos, en los zapatos de Cereza tomamos un ritmo más pausado y dejamos los combates a Cheshire con el doble uso de ‘sticks’.

Cómo entrenar a tu demonio

Del mismo modo que Bayonetta 3 permite el control temporal de demonios infernales dentro del campo de batalla y la ejecución de combos, Bayonetta Origins pone todo el peso sobre Cheshire. Al inicio la poco convencional relación entre Cereza y Cheshire causa problemas. Cereza ya no es una niña tímida, pero sí rebelde, valiente y resuelta a enfrentar las adversidades. Cheshire es un demonio, y como tal Cereza no lo puede tratar como una mascota. Morgana bien le advierte que solo son herramientas para las brujas de Umbra.

Aún así, dependen el uno del otro para salir del bosque Avalon. Cereza para alcanzar su tan anhelado poder y Cheshire para conseguir su libertad de la niña novata. Podríamos andar solo con Cereza cargando el peluche de Cheshire pero no avanzaríamos mucho. Por ello debemos controlar a Cheshire con el ‘stick’ derecho mientras movemos a Cereza con el ‘stick’ izquierdo. En ocasiones pareciera un título diseñado para dos jugadores en formato cooperativo y en realidad nos habría encantado esa opción. Durante las secciones de exploración no hay mucho inconveniente y los puzles de entorno son más bien de ligera dificultad.

A veces tendremos que regresar con nuevas habilidades a lugares previamente visitados.

En las batallas, por otro lado, solemos enfocarnos en atacar con Cheshire (ZR) y con Cereza lo principal que podemos hacer es aprisionar a los enemigos con el pulso de bruja (ZL). Más adelante un árbol de habilidades para cada uno permite ampliar las opciones de combos, recuperación de magia, ralentización, potencia de ataques y demás. En el caso de Cheshire es más llamativo, ya que en el bosque de Avalon tenemos que recolectar cuatro núcleos elementales con los poderes de madera, piedra, agua y fuego.

Exploración cooperativa

Como Cereza todavía no es Bayonetta, el que se luce es Cheshire con las transformaciones y poderes de estos cuatro elementos. No pasa mucho para que aprendan a confiar el uno en el otro a pesar de los consejos de Morgana. Sin ser su versión adulta, Cereza guarda esa chispa irreverente de su contraparte y una refinada actuación de voz por parte de Angeli Wall, repitiendo su rol de Bayonetta 3. Es una adolescente conforme a su personaje y da gusto que se respetara.

Los juegos de exploración cooperativa y resolución de puzles para un jugador no son nuevos. Algunos deciden restarle importancia jugable al personaje secundario o hacerlo parte de las molestas ‘escort missions’. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon le da el mismo valor a Cereza y Cheshire en el mapa de mundo exploratorio, ya que requerimos de ambos en la misma medida. Solo Cereza puede usar escaleras, impulsarse con Cheshire como resorte o cruzar sectores que los demonios no. Pero Cheshire puede brincar pendientes y derribar obstáculos naturales, ambos se complementan.

Cereza en Bayonetta Origins es una joven dama autosuficiente, pero Cheshire es indispensable, como decimos en nuestra reseña.

A veces resulta inevitable cierto paralelismo con juegos como The Legend of Zelda: Spirit Tracks. Sabemos que la comparación con un juego de Zelda puede ser perezosa porque es un pilar de la acción/aventura con puzles de ambiente. Cheshire haciendo las veces de espíritu de Zelda en armadura Phantom y Cereza como Link cobra mucho sentido. Dicho eso, incluso Bayonetta Origins cuenta con «mini calabozos» espacio-temporales con enemigos y jefes de nivel medio, con recompensas de cristales para los árboles de habilidades o incremento de salud.

Si bien gráficamente apacible, el bosque Avalon de Bayonetta Origins tiene un diseño general con vagos elementos representativos. Cuando el mapa se expande resulta fácil confundir los caminos, por las pocas señales que hay entre los sectores que lo componen. Diversas capas y vegetación en primer plano, dan la sensación que este habría sido un título perfecto para el 3D estereoscópico de Nintendo 3DS. Tiene todos los elementos para ser la versión portátil de Bayonetta que no creíamos necesitar pero que se sabe independizar de sus hermanas mayores.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon 8.3/10 Nota Lo que nos gustó - Una aventura diferente y juvenil de Bayonetta.

- Diseño de personajes como libro de cuentos.

- Apto para todo tipo de público no experto en 'hack and slash.'

- Un buen punto de partida en el Bayoverso. Lo que no nos gustó - Escenarios bellamente ilustrados que confunden por su falta de variedad (¿la "naturaleza" del juego?)

- Quizás jugablemente no sea lo que buscan los fanáticos 'hardcore' de la trilogía Bayonetta. En resumen Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon se da el lujo de experimentar con la franquicia como el trabajo que es de un grupo de jóvenes desarrolladores en PlatinumGames. Un juego de acción y aventura donde la inexperta Cereza es tan carismática como Bayonetta y su forzado compañero Cheshire una grandiosa bestia de combate. Alejándose de los vistosos combos de la serie Bayonetta, en cambio obtenemos un ilustrado bosque de hadas con luces y colores en todos sus mágicos rincones. Un punto de entrada mucho más accesible a la franquicia de la bruja de Umbra y quizás el pilar de lo que sea un potencial 'spin-off' de juegos. Puzles sencillos, exploración que invita a la curiosidad y una interesante narrativa de cuentos.

Reseña hecha con una copia digital de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.