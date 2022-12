Anuncian Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

La transmisión de The Game Awards 2022 no solo compartió los ganadores de diferentes categorías, sino también los anuncios de juegos como Hades II, Death Stranding 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon y, sorprendentemente, un nuevo título de Bayonetta. Después de todo, fuimos testigos del anuncio de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, así como de la publicación de su tráiler oficial.

El anuncio de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon tomó al público por sorpresa, pues Bayonetta 3 fue estrenado hace menos de dos meses. Claramente esto no provocó quejas: todo lo contrario. Después de todo, la fanaticada de esta franquicia había tenido que esperar ocho años (desde 2014) para ver un nuevo juego.

Bayonetta se hizo presente en The Game Awards.

No obstante, no se trata de un juego como los demás. Estamos hablando de una precuela que cuenta la vida que tenía Cereza antes de convertirse Bayonetta, la bruja de Umbra que todos conocen.

Según el tráiler, el argumento girará en torno a la llegada de Cereza a un bosque maldito que parece estar controlado por un demonio. Esta entra a dicho lugar buscando a su mamá, quien ha sido capturada y está encerrada en algún lugar de ese recinto infernal.

Como se puede apreciar en el tráiler, este título tendrá un estilo gráfico (y probablemente de jugabilidad) distinto a otros de la franquicia. Parece que seguirá teniendo acción, aunque puede que los ‘puzzles’ entren a tener más fuerza como indica Nintendo en la descripción del juego.

¿Cuándo llega Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon?

En el tráiler de Bayonetta Origins vemos cómo era Cereza antes de ser Bayonetta.

El videojuego estará disponible el 17 de marzo de 2023 para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo