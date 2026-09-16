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Bayonetta se une a la carrera de Sonic Racing: CrossWorlds en su segundo año

Tiempo de carreras brujeras.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Sega anunció que la bruja de Umbra por excelencia, Bayonetta, se unirá a Sonic Racing: CrossWorlds como la primera actualización de personaje gratuita del segundo año. El nuevo contenido de Bayonetta incluirá a la propia Cereza adulta como personaje jugable, el vehículo Butterfly Witch, gestos y sonidos especiales.

El tráiler de avance de Bayonetta también muestra más imágenes de la jugabilidad de los paquetes de contenido descargable de Godzilla y Evangelion, anunciados previamente. El paquete de Godzilla incluye el nuevo circuito ‘Godzilla Escape’, así como los vehículos Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe y Mothra Surf. El paquete de Evangelion incluye el circuito ‘Tokyo-III’, los vehículos EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type) y EVA-02 (Production Model), a Rei Ayanami y Asuka Shikinami Langley como personajes jugables.

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Se darán a conocer más detalles sobre el segundo año de Sonic Racing: CrossWorlds durante la retransmisión en directo de las finales del campeonato mundial y la presentación de novedades del segundo año, que tendrá lugar el 9 de octubre. El Pase de temporada 2 incluirá un total de seis nuevos paquetes de contenido descargable. El ‘crossover’ Godzilla vs. Evangelion recibirá su propia figura coleccionable por parte de Bandai Tamashii.

Sonic Racing: CrossWorlds está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam / Epic Games Store.

🧙‍♀️

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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