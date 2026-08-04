Dónde están todas las armas de Emma en Beast of Reincarnation

Gracias a sus propiedades elementales y las diferentes habilidades pasivas que nos otorgan cuando hacemos ‘parry’, vale mucho la pena coleccionar las diferentes armas — específicamente las 21 espadas — para Emma que podemos encontrar en Beast of Reincarnation y esta guía los ayudará a encontrarlas todas, lo que además les ayudará a sacar los logros/trofeos Coleccionista de espadas (‘Blade Collector’) y Entusiasta de las espadas (‘Blade Enthusiast’).

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

Antes de comenzar, deben saber que las armas a distancia como la ballesta y el arco (que se ve en la imagen de portada) se obtienen al comienzo del juego y más adelante como parte de la historia respectivamente. No es necesario incluirlas en esta guía.

Espada mecánica (Estándar)

Disponible desde el comienzo del juego

Espada purificadora

Disponible desde el comienzo del juego

Espada de Cirros

En Área de seguridad de Ogouchi. Nos la regala el gólem que nos entrega la llave amarilla en la entrada de la guarida del Nushi Rangetsu.

Espada mecánica (ligera)

En Área de seguridad de Ogouchi. En lo alto de una de las ruinas en el centro del mapa.

Pureza

Lo vende por primara vez el gólem en la entrada de la presa de la Zona de civilización antigua. Después de encontrarlo, la vende cualquier vendedor, incluyendo a Brad en el caminante de limpieza.

Espada mecánica (Pesada)

En Zona de civilización antigua. Después de derrotar por primera vez al Nushi Lacerta, encontramos la espada frente al mural que está al otro lado del cráter que dejó.

Espada Thunderwave

En Zona de civilización antigua. Después de derrotar por primera vez al Nushi Lacerta y descubrir la ubicación de las piedras de energía, regresamos a la entrada a la presa (donde está el vendedor) y derrotamos al gólem que ataca a Mikoto. La espada está entre las recompensas.

Espada de campana

En Terrazas del Gran Muro. Lo vende un gólem que está justo antes de la pelea contra el jefe Malefacto Nue por 5850 Ambar.

Espada de cazador

En Terrazas del Gran Muro. Justo antes de la arena de la pelea contra el jefe Malefacto Nue podemos devolvernos para cruzar un puente hacia el lado este del mapa. Al otro lado hay un gólem junto a un campamento.

Si escuchamos la historia del gólem, nos regalará la espada.

Espada del amanecer

En Zona del Peregrino. La encontramos en el camino principal poco después de comenzar este nivel.

Espada de Resonancia

En Zona de Matsukawa, Mientras atravesamos la cueva camino a la colonia. Tras pasar una pelea obligatoria contra varios malefactos la podemos encontrar al lado de un mural en la parte norte

Portador de niebla

Otra de las Espadas que usamos como armas en Beast of Reincarnation está en la parte inferior de la colonia en Zona de Matsukawa. Pegada a una de las ramas de una de las criaturas muertas en las celdas.

Cortatiburones

Al lado del Campamento de mitad del mapa Zona de la frontera Fuji.

Trueno otoñal

La obtenemos al derrotar el gólem espadachín en lo alto del edificio que tiene la llave para continuar hacia el árbol.

Guía en construcción

Esta guía se encuentra en construcción y seguiremos actualizándola. Hay un total de 21 espadas en el juego y esperamos pronto tenerlas todas listadas.

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.