Dónde están todos los Santuarios de Vena Dragón en Beast of Reincarnation

Los sitios que tenemos que buscar con más insistencia al jugar Beast of Reincarnation son los Santuarios de Vena Dragón repartidos por los mapas y esta guía les ayudará a encontrarlos. De esta manera no solamente conseguimos aumentar la cantidad de Estimulantes curativos que podemos cargar con Emma, sino que también recibimos Frutas de la vida.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

Tengan en cuenta que esta guía está en construcción. Esperamos poder completarla con todos los 40 santuarios pronto.

Estas son las recompensas por encontrar los Santuarios de Vena Dragón en Beast of Reincarnation.

1 – +1 Estimulante curativo

+1 Estimulante curativo 10 – +1 Estimulante curativo

+1 Estimulante curativo 20 – +1 Estimulante curativo

+1 Estimulante curativo 40 – +1 Estimulante curativo

Ahora veamos donde están todos en cada uno de los mapas.

Área de seguridad de Ogouchi

No hay Santuarios en este mapa.

Zona de civilización antigua

1 – Avanzamos hasta el santuario que está en el camino principal, antes del primer campamento del mapa.

2 – Avanzamos hasta abrir la compuerta hacia la presa. Lo encontramos en la parte izquierda del gran salón justo antes de nuestro primer enfrentamiento con el Nushi Lacerta.

3 – Cuando estemos camino a la Guarida del Nushi avanzamos por la parte de arriba del camino y buscamos en el espacio hacia la derecha. Cuidado con los enemigos.

Terrazas del gran muro

4 – Avanzamos hasta la parte en que el camino se abre y avanzamos siguiendo el río por abajo. Cuando llegamos a la pared que bloquea el avance veremos otros de los Santuarios de vena de dragón de Beast of Reincarnation.

5 – Después del primer campamento del nivel nos desviamos hacia el oeste y buscamos el Santuario que se encuentra en el extremo izquierdo del mapa.

6 – Después de derrotar al Malefacto Nue por primera vez, exploramos la zona al oeste de la arena del combate y encontramos otro santuario en la parte más alta del lugar.

7 – Después de cruzar el puente al lado este del mapa, seguimos al norte del Campamento y encontramos otro santuario rodeado de muchos enemigos.

8 – Está al lado del campamento que encontramos cuando nos dirigimos a la parte norte del mapa.

9 – Después del Santuario anterior, cruzamos el puente hacia la parte oeste del mapa donde hay un Malefacto Feroz. Lo encontramos en la parte norte de esta zona.

10 – Está en una pequeña isla en la parte norte del mapa, justo en medio del río.

11 – En Terrazas del gran muro. Tras derrotar por tercera vez a Malefacto Nue en este mapa, bajamos en busca del elevador pero nos desviamos a la zona oeste. Está dentro de un enorme edificio.

Zona del Peregrino

12 – Después de luchar por primera vez contra Taurus, subimos a lo alto del puente roto y escalamos hacia el este. Veremos el Santuario entre las montañas protegido por Malefactos rata.

13 – Cuando debemos desviarnos por la cueva, hay una división de caminos en su interior. El camino de la derecha lleva a una enorme estatua con uno de los Santuarios de vena de dragón de Beast of Reincarnation en su interior.

14 – Poco despues de encontrar el Santuario anterior, seguimos nuestro camino y en una zona llena de enemigos gólem podemos desviarnos hacia la derecha antes de que nos detecten para encontrar las mariposas que indican caminos. Pasamos agachados y en el interior de la habitación miramos arriba hacia atrás para detectar otro Santuario.

15 – Después de salir de la Cueva y antes de entrar en la Cámara de piedra podemos dejarnos caer al valle y devolvernos al camino principal de la superficie para poder activar otro Santuario que seguramente habían visto antes.

16 – Dentro de la cámara de piedra.

17 – En lo alto de las rocas al sur del campanario. Podemos llegar allí con buenos saltos o usando un puerta que se abre desde dentro del campanario.

18 – Entre las montañas de la parte noreste del mapa.

Zona de Matsukawa

19 – Entre los edificios de la parte inundada en el norte del mapa.

20 – En lo alto de una de las plantaciones de la zona inundada en el centro del mapa.

21 – En la parte norte del mapa.

22 – Dentro de la colonia. Sobre una estructura en la parte central de la colonia.

23 – Dentro de la colonia. Cruzando una puerta hacia la parte sureste de la colonia.

24 – Dentro de la colonia. En la parte sur atravesando una puerta en uno de los pasillos elevados. Está protegido por un enemigo de élite.

25 – En el pasillo circular del centro de la Colonia Matsukawa, segundo nivel. Está protegido por unas ratas malefacto.

26 – Encima del anterior en el pasillo circular del centro de la Colonia Matsukawa, tercer nivel. También Está protegido por unas ratas malefacto.

27 – Otro de los santuarios de venda de dragón de Beast of Resurrection en Zona de Matsukawa está en la parte noreste de la Colonia. Cruzando una de las puertas de los pasillos elevados que está protegido por un malefacto feroz.

Zona de la frontera Fuji

28 – Justo al oeste del punto en que empezamos el nivel.

29 – Después de superar la primera zona de plataformas.

30 – En lo alto de las montañas de la parte este del mapa mientras buscamos el camino hacia el Malefacto Nue. Debemos buscar nuestro camino saltando entre las rocas para llegar a él.

31 – Al encontrar este Campamento, seguimos hacia la izquierda hacia donde está el enemigo de élite. Este protege otro santuario.

Zona del árbol gigante

32 – Dentro de uno de los edificios en ruinas de la mitad del mapa.

33 – Al llegar al campamento que está afuera de la arena del primer Nushi (Corvus), seguimos hacia la izquierda y encontramos otro santuario.

En construcción

Seguiremos actualizando esta guía hasta tener los 40 Santuarios de Beast of Reincarnation listados. También agregaremos mapas indicando más claramente la ubicación de cada uno.

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.