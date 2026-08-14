La historia de Beast of Reincarnation explicada, el ‘lore’ y el simbolismo detrás del juego

Aunque hay momentos especifícos cerca del final de Beast of Reincarnation en los que nos explican detalladamente toda su historia, hay tanta información y detalles en su ‘lore’ que puede resultar un poco complicado entender realmente qué es lo que está pasando con Emma, Kuu, Violeta, la Impureza y la misma Bestia de la Reencarnación. A continuación vamos a explicar en detalle la historia para qur todo quede claro.

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Sobra mencionar que este artículo contiene ‘spoilers’ y no recomendamos leerlo si no han pasado el juego. También debo aclarar que la historia del juego está llena de huecos en la trama y contradicciones. He tratado de hacer todo lo posible por conciliar todos los aspectos del juego a la hora de explicarlos para que resulte más coherente, pero no siempre es posible.

El mundo de Beast of Reincarnation

La historia del juego se desarrolla en lo que queda de Japón en el año 4026. 2000 años atrás apareció una especie de enfermedad conocida como «la impureza» (‘The Blight’ en inglés) y causó una horrible pandemia que infectó casi a la totalidad de seres vivos, causando crecimientos vegetales en sus cuerpos y volviéndolos agresivos. Estas criaturas fueron llamadas malefactos (animales infectados) e impuros (humanos infectados). El origen de la impureza era una criatura que eventualmente fue llamada la bestia de la reencarnación, supuestamente debido a su capacidad de reaparecer cada 100 años para causar destrucción.

Buscando evitar la infección, una gran cantidad de humanos transfirieron sus conciencias a cuerpos cibernéticos que no eran afectados por la impureza. Estos son los Gólems, pero esto causó sus propios problemas. Con el paso del tiempo, estos seres también comenzaron a enloquecer y volverse violentos por cuenta propia.

La sociedad que surgió en Japón de este apocalipsis se organizó en torno a una enorme ciudad llamada La Capital y Colonias amuralladas repartidas por el resto del país en las que conviven Gólems y humanos. Mientras tanto, algunas personas —entre ellas Impuros que no se han tornado violentos— trabajan como «Purificadores» cazando a los Gólems sin conciencia y malefactos peligrosos que rondan los caminos.

Emma es una humana que nació con la Impureza y supuestamente debido a eso no tiene emociones ni sentimientos. Aunque trabaja como purificadora, es tratada como una paria por todos en las colonias con la excepción de Violeta —una persona que solo ella ve— y Koo, un malefacto perro al que ella ayudó y que desde entonces es cariñoso con ella.

Pero ahora la Bestia de la Reencarnación ha vuelto a aparecer y La Capital pide la ayuda de Emma para que la derrote antes de que llegue a la ciudad y la destruya. Para ello debe derrotar poderosos malefactos llamados Nushi y absorber su poder para ganar la fuerza que le permita destruir el poderoso monstruo.

Qué es Shambhala

Cerca del final de Beast of Reincarnation nos enteramos de toda la verdad sobre la Impureza y la naturaleza de la Bestia de la Reencarnación gracias a grabaciones que Brad deja para Emma después de su muerte en las que lo explica todo.

En el siglo XXI, 2000 años antes de los eventos del juego, la humanidad enfrentaba la extinción debido a su propia falta de esperanzas en el futuro. Las pandemias, guerras y grandes tragedias causaron que la humanidad «dejara de reproducirse «se rindiera y comenzara a morir», probablemente queriendo decir que dejó de reproducirse, y corría el riesgo de desaparecer.

Para evitar esto y «salvar la especie de si misma», se creo un implante que bloqueaba las emociones negativas en las personas. No dicen quién creó este implante, pero asumimos que fueron los gobiernos y las grandes corporaciones. Pero el «remedio» fue peor que la enfermedad. Esas emociones negativas no desaparecían, solo se reprimían hasta que finalmente explotaban, erosionando sus almas. Estas personas perdían sus recuerdos y la razón, volvíendose violentos.

Viendo esta situación, un grupo de científicos que fueron llamados los «Tres Sabios» idearon una nueva forma de salvar la humanidad. El proyecto Shambhala. Este consistía básicamente en digitalizar la conciencia de todos los seres humanos y usar un satélite (la «luna creciente» del juego) para transferirlos a un mundo digital ideal pero falso mientras las cosas se solucionaban en la superficie. Shambhala también es el nombre que se le dió a este mundo.

Qué es la bestia de la reencarnación

La Bestia es en realidad el sistema principal de Shambhala, una enjambre de nanobots biomecánicos cuyo propósito principal es liberar en la atmósfera partículas llamadas Brahman —que funcionan como células vegetales capaces de reproducirse infinitamente— las cuáles se supone que debían integrarse a cada humano de la Tierra para digitalizar su conciencia y «subirla» a Shambhala usando la luna creciente. Pero las cosas salieron aún peor.

Por alguna razón, algunas almas no eran compatibles con Brahman y en lugar se ser transferidas solo se erosionaban más, empeorando la situación. Además, estas no solo afectaron a los humanos, sino también al resto de la flora y fauna de la tierra, saliéndose de control.

Otro de los propósitos de la bestia era la administración del mundo falso de Shambhala. Los habitantes digitales del servidor, llamados ‘Jugadores’ controlaban el sistema mediante una de ellos elegida como Oráculo, la única capaz de activar sus sistemas. Los ‘Jugadores’ eventualmente iban a querer regresar a la Tierra, pero sus «almas digitales» no sobrevivirían en el mundo afectado por la Impureza. Entonces la bestia creó un plan para crear cuerpos humanos que pudieran soportarla.

La flor del Samsara: la verdad sobre Emma y Violeta

Emma es un cuerpo sintético y artificial creado como parte de un plan de la Bestia de la Reencarnación. Nació siendo compatible con la Impureza de modo que esta la fortalece en lugar de privarla de la razón, pero sin emociones ni sentimientos porque debía ser un ser «hueco» capaz de almacenar un alma.

Emma no es única. Es una en una serie de cuerpos sintéticos similares a Shion, que también es una serie de Impuros sin sentimientos esperando las almas digitales de Shambhala que los van a habitar. Pero Emma específicamente fue creada para recibir un alma particular: el alma de Violeta.

Un accidente en Shambhala, presumiblemente una lluvia de meteoritos que golpeó la estación del servidor, causó que el alma digital de Violeta fuera enviada de regreso a la tierra antes de que el proyecto estuviera terminado y eventualmente (supuestamente muchos años, tal vez siglos, después) encontró dos posibles cuerpos compatibles con ella. Uno no podía ser usado porque dejó de desarrollarse, pero el otro resultó aún más extraño: había generado un alma única para si misma. Violeta decidió acompañar la nueva alma en su cuerpo aunque no no tendría control sobre él.

Esto iba en contra la los planes de la Bestia, que había puesto en marcha este plan específicamente para dotar a Violeta de un nuevo cuerpo.

La Bestia, Violeta y «los tres sabios»

En Shambhala, el alma digital de Violeta era una de la línea de oráculos encargadas de controlar a la bestia de la reencarnación y la única que mostró émpatía hacia ese ser, causando que desarrollara su propia alma y se enamorará de ella.

Cuando Violeta fue enviada a la fuerza a la Tierra, la Bestia tomó control de diferentes cuerpos en el mundo para encontrarla. Eventualmente fragmentó su propia esencia para crear un clan (los Inugami) dedicados completamente a ubicar su alma y crear un cuerpo para ella: ellos fueron quienes eventualmente crearon a Emma.

En una de sus apariciones en la Tierra, la bestia se apareció ante el Administrador y le propuso un plan: promover la creación de Impuros en las Colonias para crear una nueva humanidad capaz de recibir las almas de los Jugadores que estaban esperando en Shambhala. Se insinúa que el Administrador era uno de los sabios originales creadores de la Bestia y que extendió artificialmente su vida (probablemente con partes cibernéticas) para seguir a cargo de su proyecto. Es muy posible que Brad fuera su hermano y otro de los Tres Sabios, el cual conoció este plan y se opuso fervientemente, planeando usar a una Impura como Emma para matar a su hermano y eliminar finalmente a la Bestia, usando una espada especial que neutralizaba sus capacidades regenerativas.

Los planes tanto de Brad, del Administrador y de la bestia implican que Emma aumente su poder acumulando la impureza de los Nushi y así ser capaz de derrotar a la bestia o de «asimilarla» para convertirse en el recipiente perfecto que dará inicio a la nueva raza de humanos o volverse «una» con la Bestia y Violeta, pero perdiendo su alma única en el proceso.

El final de Beast of Reincarnation explicado

Emma y Violeta rechazan la oferta de la bestia de la reencarnación de unirse a él porque eso implicaría la muerte de las personas inocentes que siguen con vida en las colonias. Tras usar la espada de Brad para neutralizar las habilidades regenerativas de su enemigo y derrotarlo, Emma absorbe la fuente de la Impureza y eso hace que entre en proceso de sobrecrecimiento, con su cuerpo absorbido por las plantas creadas por las partículas Brahma.

Emma muere allí, pero su alma tiene la capacidad de encontrar otro receptáculo. Koo guía a Kagura hasta el laboratorio original en que se creó el cuerpo sintético y donde le espera el otro cuerpo que nunca se terminó de desarrollar y que por alguna razón Violeta no pudo habitar. Emma despierta en un cuerpo infantil, pero es la misma alma y parece haber conservado sus recuerdos.

La influencia budista e hinduista en Beast of Reincarnation

Una gran parte del ‘lore’ de Beast of Reincarnation, los términos que usa y sus conceptos están directamente basado en la filosofía budista e hindusita del samsara, el cual se refiere al ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento de las almas en el mundo. En estas religiones se cree que el karma y dharma ganado con las buenas y malas acciones influye en la siguiente vida que tendrá el alma, recibiendo recompensas o castigos. En el juego, el paso de las almas entre cuerpos en la tierra y el mundo digital de Shambhala está inspirado por estas ideas,

El concepto de Shambhala también está tomado de la mitología budista. Los practicantes creen en esta especie de reino mítico escondido en los Himalayas desde el que vendrá el ejército divino que acabará con el mal en la tierra. La idea de Shambhala ha sido usada antes en obras como el anime Fullmetal Alchemist y los juegos Uncharted 2: Among Thieves y Far Cry 4. También es la inspiración detrás de la leyenda de la ciudad perdida de Shangri-La.

Brahman, las partículos que «infectan» a los humanos para llevarlos a Shambhala o infectarlos con la impureza también es un nombre que viene de las creencias hinduistas y se refiere al comienzo, origen y naturaleza infinita dela existencia.

La combinación de estos conceptos deja ver una idealización casi divina del proyecto de los ‘Tres sabios’ para salvar la humanidad, pero es una corrupción de las ideas originales de estas religiones. En lugar de ofrecer un ciclo para elevar a las personas, las dejó atrapadas en un ciclo de violencia que castigaba a las mismas almas. Ni siquiera la Shambhala artificial que crearon puede salvarse, pues la bestia de la reencarnación la describe como un lugar de guerras, pobreza y discriminación a pesar de su naturaleza digital. Los humanos repitiendo los mismos errores en cada nivel de su existencia.

El nombre de Emma también puede tener relación con los conceptos budistas/hinduistas de Beast of Reincarnation. Emma, Enma o Yama son diferentes formas de referirse al dios que preside la puerta al más allá y preside sobre el ciclo de reeencarnación o Samsara. Esto puede interpretarse como la protagonista del juego teniendo la decisión final sobre el destino del proyecto Shambhala o su lugar como recipiente del poder de la Bestia, la cual riege sobre el proceso de reencarnación de las almas digitalizadas.

El fin del mundo

Resulta supremamente interesante que Beast of Reincarnation mencione que la voluntad de vivir de la humanidad se acabó justo 2000 años, lo cual nos pone precisamente en el año 2026. Este juego refleja las ansiedades que vivimos en un mundo que es cada vez más hostil hacia las personas del común y que ha hecho que muchos piensen que no vale la pena tener hijos. Las cosas lucen cada vez peor.

En este universo de ficción, pareciera que los ricos y poderosos pretenden «forzar» la continua existencia de la especie humana creando aún más dolor y sufrimiento a causa de ello. Las soluciones posthumanistas de digitalizar la mente humana y el abandono de la preocupación por el alma (términos que a veces parecen usados alternativamente para la misma cosa en el juego) recuerdan las ideas absurdas de los actuales billonarios del sector tecnológico, que creen que pueden resolverlo todo con aplicaciones de IA que nadie pidió y chips invasivos en el cerebro de las personas.

Las historias posposapocalípticas —aquellas que muestran las comunidades que surgen después del apocalipsis, cuando la sociedad se ha restaurado— como Horizon Zero Dawn y The Legend of Zelda: Breath of The Wild han estado muy de moda en la última década porque dan esperanza de que las cosas pueden seguir adelante a pesar de lo mal que se puedan poner. Beast of Reincarnation es similar a estos títulos en muchos sentidos, pero mantiene un tono generalmente pesimista a nivel humano. La naturaleza ha resurgido, pero está en una constante batalla contra lo que queda de tecnología (presentada principalmente a través del conflicto entre malefactos y gólems) en el que la humanidad apenas tiene espacio. Al final del juego vemos que es una persona rechazada como Emma la que decide salvar lo que queda en la Tierra y el satélite que conecta a la humanidad con Shambhala es destruido. Hay un mensaje aquí sobre los prejuicios y una oportunidad para seguir adelante, pero las cosas no quedan necesariamente «bien».

La verdad es que Beast of Reincarnation deja muchas preguntas abiertas en su final que nos dejan dudas sobre su historia, ‘lore’ y mensajes, pero como pudieron ver tiene ideas muy interesantes sobre el destino de la humanidad y usa de forma inteligente sus inspiraciones mitológicas.

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.