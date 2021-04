New Pokémon Snap se pondrá a la venta el 30 de abril de 2021 y no podemos esperar por jugarlo. Pero hay un pequeño problema con este juego: ¡solo se podrá jugar en Nintendo Switch! Quienes no tengan esta consola no podrán disfrutar fotografiando Pokémon, pero les tenemos una alternativa. Se llama Beasts of Maravilla Island.

Este juego independiente, desarrollado por Banana Bird Studios y publicado por Whitethorn Games, es otro título que nos pedirá fotografiar decenas de criaturas y plantas fantásticas. La historia nos pone en el rol de una fotógrafa principiante que sigue las instrucciones que encuentra en un viejo cuaderno de su abuelo para encontrar la Isla Maravilla. Allí descubrirá un ecosistema mágico, aprenderá cómo se comportan las criaturas que lo habitan y tomará muchas fotos.

A diferencia de New Pokémon Snap, en el que nos moveremos sobre rieles predefinidos, Beasts of Maravilla Island nos permitirá explorar los escenarios con libertad. Además de fotografiar la fauna y flora que encontramos en los tres diferentes biomas, debemos reclutar la ayuda de los animales para resolver diferentes acertijos.

Podremos jugar Beasts of Maravilla Island en junio de 2021. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (mediante Steam).

Fuente: canal oficial del juego en YouTube