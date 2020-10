Bebé Yoda y The Mandalorian decorarán nuestra nave en Star Wars: Squadrons

Electronic Arts insistió mucho en que su reciente simulador de naves, que revive el espíritu de la saga X-Wing, no iba a tener DLC de pago ni microtransacciones. Hasta ahora, lo han cumplido, pero eso no significa que no puedan tener actualizaciones con contenido gratuito. Muy pronto van a llegar adorables decoraciones para las naves de Star Wars: Squadrons basadas en la serie The Mandalorian, incluyendo al adorable Bebé Yoda.

Star Wars: Squadrons recibirá una actualización gratis el próximo 28 de octubre de 2020 que agregará varios elementos cosméticos inspirados en The Mandalorian. Para usarlos, debemos comprarlos con los puntos de Gloria que ganamos en las partidas. Igual que todos los demás elementos del juego, no se pueden comprar con dinero real.

Las nuevas decoraciones son:

Colgante de la nave Razor Crest para naves de la Nueva República

Colgante de lingote de Beskar para naves del Imperio

Decoración Droide Asesino Serie-IG para naves del Imperio

Decoración ‘criatura misteriosa’ (Bebé Yoda) para naves de la Nueva República

Holograma Blurrg para naves de la Nueva República

Holograma botín por un rodiano para naves del Imperio

Pero Star Wars: Squadrons no será el único lugar en que vamos a disfrutar de la presencia del adorable Bebé Yoda. El será un personaje central de la segunda temporada de The Mandalorian, que comenzará a ser emitida el viernes 30 de octubre de 2020, exclusivamente en Disney+. No podemos esperar por ver las aventuras que le aguardan.

Pueden encontrar nuestra reseña de Star Wars: Squadrons aquí.

Fuente: sitio web oficial de Star Wars: Squadrons