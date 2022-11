El horror hecho de tinta regresa en Bendy and the Dark Revival

Ha pasado mucho tiempo desde que escapamos de Joey Drew Studios. Aunque los visitamos brevemente hace un par de años en la precuela Boris and the Dark Survival, ansiábamos volver a vivir una aventura de terror acompañados —o atormentados— de nuevo por Bendy. La espera terminará pronto, pues ya sabemos cuándo sale Bendy and the Dark Revival.

Bendy and the Ink Machine, que fue publicado de forma episódica entre 2017 y 2018, fue uno de los más populares títulos de terror que surgieron a partir de la fiebre de FNAF. Podemos ver un tráiler del nuevo juego de Bendy a continuación.

A diferencia de los anteriores juegos, que se enfocaban en la supervivencia, exploración y horror, Bendy and the Dark Revival dará más importancia a la acción. Esto es algo que puede resultar controversial con su comunidad de seguidores, pero apreciamos que busque ofrecer una experiencia diferente.

En esta secuela, el turno de explorar un estudio de animación infestado por macabras criaturas de tinta le corresponde a Audrey. Además de combatir a los enemigos y resolver acertijos, tendrá que mantenerse oculta del Demonio de Tinta, que nunca dejará de acecharla.

¿Cuándo sale Bendy and the Dark Revival y a cuáles plataformas llegará?

La fecha de lanzamiento del nuevo juego de Bendy será el martes 15 de noviembre de 2022. Llegará a PC mediante Steam.

El tráiler también confirma que el juego llegará a plataformas Xbox y PlayStation «más adelante», pero no revela en qué fecha.

Fuente: canal oficial de Joey Drew Studios en YouTube